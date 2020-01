Nàdia Naudi aconsegueix l'or als campionats d'hivern de Suïssa

La corredora de l'equip andorrà d'esquí alpí d'Special Olympics Nàdia Naudi ha aconseguit la medalla d'or als campionats d'hivern de Suïssa, celebrats aquest cap de setmana a la localitat de Villars-sur-Ollon.



Entre els dies 23 i 26 de gener, els campionats d'hivern de Suïssa han acollit les classificatòries i les finals d'esquí alpí, esquí de fons, snowboard, raquetes de neu i floorball. Hi han participat els equips nacionals de Suïssa, Mònaco, França, Itàlia, Irlanda, Holanda o Liechtenstein, entre altres.



Bon paper de la delegació andorrana, que amb 4 corredors i 2 entrenadors, ha aconseguit, a banda de l'or de Naudi, una quarta posició per Alisee Bouvier en el gran eslàlom intermedi i un cinquè i sisè lloc per Marc Vilarrubla i Sergi Cuberes, respectivament, en el gran eslàlom avançat.



Cal recordar que Special Olympics Andorra ha ampliat aquesta temporada les activitats esportives d'hivern. A més de l'esquí alpí, enguany s'han començat a practicar esquí de fons, raquetes de neu i snowboard, amb la mirada posada en els campionats europeus d'esports d'hivern que està previst que se celebrin el 2022.