Special Olympics Andorra suspèn el Trofeu Internacional d'Esquí

Special Olympics Andorra ha decidit suspendre el Trofeu Internacional d'Esquí que s'havia de celebrar els dies 20,21 i 22 de març al sector del Tarter de Grandvalira. La federació ha pres la decisió després que les delegacions d'Itàlia, Suïssa i Mònaco hagin confirmat que no participarien en la competició per motius de prevenció davant l'increment de casos de contagi del coronavirus.

La junta de la federació, que s'ha reunit per tractar el tema, ha acordat suspendre l'esdeveniment després de parlar-ne amb el Govern, amb les delegacions que havien confirmat la seva participació i amb l'equip tècnic de la federació. No obstant la suspensió del trofeu, s'ha decidit que els corredors de l'equip nacional d'Special Olympics puguin disputar, com és de costum, una cursa a l'estació on entrenen. En aquest sentit, el dissabte 21 de març se celebrarà una cursa unificada en la qual participaran els corredors de l'equip de la federació, entrenadors i voluntaris.

D'altra banda, Special Olympics Mònaco ha informat igualment de la suspensió del Gran Premi d'Esquí Alpí que s'havia de celebrar del 3 al 5 d'abril a Isola 2000, als Alps francesos. Andorra tenia previst participar-hi amb cinc corredors.