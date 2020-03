Special Olympics Itàlia no participarà en l'11è Trofeu Internacional d'Esquí a causa del coronarvirus

Special Olympics Itàlia ha comunicat que no participarà en l'11è Trofeu Internacional d'Esquí que se celebrarà al sector del Tarter de Grandvalira del 19 al 22 de març. Segons ha detallat el director gerent d'Special Olympics Andorra, José Antonio Pérez, es tracta d'una decisió "forçada" a conseqüència de les mesures preventives que el govern italià està posant en marxa arran de l'increment significatiu del nombre d'afectats pel coronavirus. "Se'ls ha recomanat no viatjar amb la idea de no contagiar a més gent", ha afegit. Cal destacar, a més, que Itàlia també ha suspès totes les seves representacions a qualsevol competició i aquells esdeveniments que es fan al seu territori.

Per a aquesta edició estava prevista la participació de sis països com són Itàlia, Mònaco, Suïssa, França, Espanya i Andorra. Tot i aquesta baixa, des de l'organització no es plantegen, a hores d'ara, anul·lar la competició. A banda, Pérez també ha manifestat que Suïssa també ha anul·lat tots aquells esdeveniments que se celebrin dins del seu territori, però de moment la seva participació en el trofeu que té lloc al Principat continua en peu.

La junta dels Special Olympics Andorra es reunirà dimarts vinent i serà aquell el moment on es decidirà, juntament amb representants del ministeri de Salut, les mesures preventives que s'hauran de posar en marxa els dies vinents. Tot i això, a hores d'ara no es contempla anul·lar la competició.