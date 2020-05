Andorra Turisme considera injust que l'organització de l'AUTV els responsabilitzi de les accions preses

Després que l'organització de l'Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) anunciés que no continuaria organitzant la prova, Andorra Turisme explica que l'entitat sempre ha apostat fermament per la celebració de l'AUTV des dels seus inicis. A través d'un comunicat, comenten que amb l'augment del reconeixement internacional de la prova, el suport econòmic d'Andorra Turisme mitjançant el patrocini s'ha anat incrementant atenent el valor que l'entitat entenia que l'esdeveniment esportiu representava per la promoció turística del Principat. Per tant, consideren injustificat que l'organització de l'esdeveniment pretengui responsabilitzar-los de les decisions i obligacions que li corresponen a Cims Màgics com a organitzadora.

En la mateixa línia, a través del comunicat, Andorra Turisme manifesta que quan l'organització va decidir no celebrar la prova per la crisi sanitària de la Covid-19, van recolzar als organitzadors i es va acceptar posposar l'esdeveniment al 2021. A més, també indica que es van acordar nous terminis de pagament del patrocini. Finalment, pel que fa a la decisió de l'organització de retenir el 30% de l'import de la inscripció, des de l'entitat de promoció turística d'Andorra es va considerar que aquesta acció podria malmetre la imatge del país.