L'Andorra Ultra Trail Vallnord, suspesa

La propera edició de l’ Andorra Ultra Trail Vallnord, que s’havia de celebrar a Ordino del 7 al 12 de juliol, es cancel·la. Tal com informen des de l'organització, s'han vist obligats a prendre aquesta decisió a causa "de la situació de crisi excepcional i d’incertesa provocada pel coronavirus". “És una decisió molt dura, però la més raonable i coherent tenint en compte el context actual, ja que no podem garantir un esdeveniment que compleixi totes les condicions de seguretat i de qualitat necessàries per a tots”, afirma Lídia Martínez, directora de la cursa.

Assenyalen que la imprevisibilitat de l’evolució de la pandèmia i la inviabilitat logística fan que posposar l’esdeveniment sigui impossible. “Prendre aquesta decisió ha estat molt complicat i ens sap greu per totes les parts implicades i pels corredors que esperaven poder viure aquesta aventura, però la situació ho requereix”, declara la direcció.

Pel que fa als corredors, l’organització ofereix la devolució del 70% de la inscripció. El 30% restant que no es retorna correspon a les despeses de gestió i promoció que s'han donat durant aquests mesos previs, en relació a la preparació de l’esdeveniment. “Poder decidir-nos amb tres mesos d'antelació ens permet contenir algunes despeses però, malauradament, gran part d’elles ja estan efectuades o compromeses”, afirma Martínez.

En concordança amb un dels seus valors principals, la solidaritat, l’organització dona també l’opció als corredors de col·laborar amb la Creu Roja Andorrana mitjançant la donació a aquesta ONG de tota o part de la devolució.

Malgrat la suspensió, des de l'organització han volgut "animar a totes les persones que formen part d’aquesta gran festa a cuidar-se molt i seguir els consells i indicacions de les autoritats competents per poder recuperar la normalitat i tornar a gaudir de les muntanyes d'Andorra el més aviat possible". “El nostre desig és que molt aviat els corredors puguin venir a descobrir, redescobrir, enamorar-se o confirmar el seu vincle amb el nostre petit país i les muntanyes andorranes”, assegura la directora.