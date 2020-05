Cims Màgics renuncia a l’organització de l’AUTV

L'empresa Cims Màgics ha anunciat aquest divendres que no continuarà amb l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vallnord. "Hem rumiat molt i sospesat totes les opcions abans de prendre aquesta decisió, però ens trobem en una situació que ens fa impossible l’organització de l’esdeveniment per als propers anys", expliquen en un comunicat.

Els motius que els han dut a prendre aquesta decisió han estat dos: econòmics i morals. L’absència de pagament d’Andorra Turisme (confirmat aquest dijous en la cessió del Consell General) "ens ha enfonsat en una situació econòmica insostenible, impossibilitant el retorn sencer de les inscripcions", argumenta l'empresa. Així, no van poder reemborsar més del 70% de les inscripcions als corredors i tampoc podien assegurar el dorsal per al 2021, ja que no tenien els principals contractes de patrocini tancats.



Malgrat el suport econòmic del comú d’Ordino i de Caldea, es trobaven amb unes pèrdues al voltant dels 60.000 euros. Al mateix temps, denuncien una campanya de calúmnies, "recolzada per certa premsa local i per l’associació de consumidors, amb fins i tot una petició en línia. El nom de l’esdeveniment i de la nostra família s’han embrutat i fins i tot hem rebut amenaces personals que hem hagut de denunciar", asseguren. "La manca de suport moral -afegeixen- ha estat el que finalment ens ha fet prendre la decisió; ens hem quedat sense ganes de lluitar sols".