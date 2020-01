Renovació de l'acord entre Cims Màgics i l'ARA Andorra per l'Andorra Ultra Trail 2020

L'empresa Cims Màgics i l'ARA Andorra han renovat l'acord de col·laboració perquè la publicació andorrana sigui el diari oficial de l' Andorra Ultra Trail. En aquest sentit, l'empresa organitzadora encapçalada per la seva directora-gerent, Lídia Martínez, continua confiant en l'ARA Andorra per produir el catàleg explicatiu de la prova com també el dossier de cursa que s'entrega en el 'Wellcome pack', en format paper. Lídia Martínez i la directora de l'ARA Andorra, Anna Vives, han rubricat l'acord aquest dimecres a Andorra la Vella.