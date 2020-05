Els ja excaps d'àrea i de sector de l'Andorra Ultra Trail (AUTV) continuen sense donar crèdit al final inesperat que ha hagut de viure la competició després d'onze anys. Daniel Ginesta, com a portaveu de tot l'equip, assegura que els sentiments de tristesa i d'injustícia viscuts durant aquests dies són comuns entre tots els integrants, sobretot pel desenllaç de la problemàtica. "Amb poc temps unes poques persones han estat capaces de tirar per terra la feina d'onze anys", afirma amb rotunditat, afegint que "per culpa de quatre, hi ha milers de corredors que en sortiran perjudicats". L'equip està format per 34 persones que treballen regularment durant els dotze mesos de l'any per fer de la competició tot un èxit i "aquest aspecte és el que la gent no concebeix". L'exintegrant de l'AUTV assegura que a través de la carta feta pública aquest dimecres "volíem donar a entendre que hi ha un elevat volum de feina i molta gent que està al darrere" i, per tant, considera injust el tracte rebut tant cap a ells com cap a la família Martínez.

Ginesta atorga la principal responsabilitat a la crisi sanitària, ja que "si no hi hagués hagut la Covid-19, això no hauria passat", però, a més, es mostra totalment conscient que hi ha persones que "han muntat un complot extraordinari i han aconseguit que això acabi". El suport per part de tots els integrants de la competició cap a la família és màxim: "Ens sap greu perquè -l'esdeveniment- és un nadó que l'hem fet créixer entre tots, però el que més mal ens fa és veure com se'ls està menyspreant" després de rebre "insults i amenaces a través de les xarxes socials". Tot i aquesta situació, reconeix que els missatges de suport han estat molt més significatius, ja que "tenim centenars de correus electrònics de gent d'arreu del món que entén la situació. Hi ha correus que et posen la pell de gallina i et fan saltar les llàgrimes", afegeix.

Un altre dels aspectes que els membres han volgut recordar a través del seu portaveu és que "una de les prioritats de la família Martínez és fer treballar gent d'Andorra". El 100% de l'equip resideix al Principat i part d'aquells diners públics que rep l'AUTV "repercuteixen sobre famílies del país". Ginesta es defensa així d'unes crítiques que no sorgeixen en altres esdeveniments culturals o esportius que també estan patrocinats, ja que en aquests "Andorra Turisme paga, però els diners no repercuteixen d'aquesta forma a Andorra".

Amb tot plegat, Ginesta creu que ara és el moment de deixar que passi el temps, "que tothom es calmi i que torni la serenor". "A la pròxima trobada, que servirà com a comiat, veurem una mica la llum al final del túnel", però el que està clar és que "ara mateix, hi ha zero ganes de fer res més". "Jo ho dono per perdut, no hi ha marxa enrere", sentencia. El problema més gran, segons ell, és que durant aquests dies els integrants de la família Martínez "s'han trobat sols i ningú els ha defensat". És per aquest motiu que l'extreballador finalitza les seves declaracions a tall d'autocrítica: "Potser hem tardat massa a fer el que estem fent aquests dies, ens va agafar per sorpresa amb la crisi de la Covid-19 i el confinament pel mig i vam tenir un temps de reacció massa lent".