Acord de col·laboració entre el comú d'Andorra la Vella i l'ACA

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella i l'Automòbil Club d'Andorra han signat, aquest matí a la renovada seu de l'ACA, un acord de col·laboració en matèria d'esports electrònics. "Per nosaltres és molt important aquest acord, perquè al cap i a la fi, Andorra la Vella és la nostra parròquia seu des de la fundació de l'Automòbil Club el 1954" ha recordat el president de l'entitat, Enric Tarrado. A més a més, ha afegit que "el fet de traslladar-nos aquí, a les nostres instal·lacions, amb el suport del comú, significa un impuls i la consolidació del projecte de Sim Racing i eSports que vam iniciar ara fa dos anys".

Per la seva part, el cònsol major de la capital, David Astrié, ha anunciat que, fruit d'aquest acord "Andorra la Vella tindrà un circuit virtual en els campionats de Sim Racing. Sens dubte, ens ofereix una projecció internacional que no podem pas desaprofitar". Astrié ha posat en valor que "es tracta d'un vector econòmic, però també turístic que pot afavorir tot el país". En aquest sentit ha remarcat que "el conveni té diferents vessants i abraça des de la part més formativa, de l'Academy que té l'ACA, fins a una part més de treball intergeneracional perquè al final tothom pot pilotar en Sim Racing". El cònsol ha afegit que "no hem de perdre de vista l'impuls que pot suposar en el marc de l'economia digital comptar amb presència internacional i que el circuit urbà d'Andorra la Vella pugui ser jugable des de qualsevol punt del món".

Quant a les xifres, el conveni significa l'aportació de 25.000 euros per part del comú al projecte d'eSports de l'Automòbil Club d'Andorra i té caràcter anual. "Estic de ben segur que estem davant d'una col·laboració de llarga durada" ha dit Astrié. En la mateixa línia s'ha manifestat Tarrado que ha recordat que "el comú d'Andorra la Vella ja és el nostre partner en esdeveniments tant importants com l'Andorra Rally o, l'any passat amb l'arribada del Tour Auto al país. És una col·laboració en què les dues parts ens hi sentim molt còmodes". Cal recordar que, després del trasllat d'Ordino a Andorra la Vella, el projecte d'eSports de l'ACA ocuparà, a la seu de l'entitat, dues plantes que suposarà un total de 200 metres quadrats; en una s'hi ubicarà el centre d'alt rendiment, mentre que la segona apunta a ser una arena i un espai de networking entre els actors del sector. La primera estarà enllestida abans de l'estiu, mentre que la segona hauria d'estar acabada a finals d'any.

El circuit, el 2025

El projecte del circuit urbà d'Andorra la Vella hauria d'estar enllestit el 2025. Així ho ha explicat el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas que ha confirmat que "ja estem parlant amb diferents publishers i els pressupostos per desenvolupar-los són assumibles". A més a més, també ha confirmat contactes amb actors del Sim Racing català, que recentment van presentar un circuit urbà de Manresa.

Sasplugas ha apuntat que "és molt important que puguem comptar amb l'experiència i el bagatge dels pilots. Perquè al cap i a la fi, el que marca la diferència entre que el circuit sigui atractiu per als pilots és precisament la capacitat de realisme que té". Finalment, ha explicat que "estem acabant de definir si serà més de simulació o arcade" però ha reconegut que "hem tingut contactes amb Assetto Corsa, que és el simulador amb què treballen els nostres pilots. És molt probable que tirem cap aquí".