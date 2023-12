El Bàsquet Club Andorra rebrà 1,18 milions de l'ACB per compensar el cànon

Andorra la VellaEl Bàsquet Club Andorra ha aconseguit una victòria judicial sobre l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) al jutjat número 10 del Mercantil de Barcelona i haurà de pagar al club andorrà 1,18 milions d'euros més els interessos, segons consta en una sentència a la qual ha accedit El Confidencial.

L'ACB cobrava als clubs de la Federació Espanyola de Bàsquet que ascendien de categoria en qualitat un cànon. En concret el Bàsquet Club Andorra va abonar 3,1 milions d'euros en 2014 per ascendir de categoria en 2014. Aquesta fórmula va ser anul·lada amb posterioritat en 2017 per la Comissió Nacional del Mercat de la Competència el que va obrir la via judicial als andorrans per a reclamar en els tribunals per la part d'aquesta quantia que encara no havia estat amortitzada.

La mateixa ACB ha enviat un correu electrònic als seus socis per a informar-los que es reunirà amb els seus assessors legals de KPMG per a analitzar els passos a seguir fins ara. Una de les opcions de l'ACB seria presentar recurs, però ha estat condemnada en costes, la qual cosa complica a l'opció d'acudir a un tribunal d'instància superior. La via natural seria apel·lar davant l'Audiència Provincial de Barcelona.

En el seu mail als clubs socis de l'ACB informa que sentència "condemna a l'ACB a pagar al Bàsquet Club Andorra la quantitat de 1.181.036.10 euros en concepte de mal emergent més l'interès legal d'aquesta quantitat reportat des del 30 de juny de 2017". Portaveus de l'ACB consultats sobre aquest tema s'han limitat a reiterar que "estem estudiant la sentència amb els nostres serveis jurídics i ho farem pròximament amb els nostres clubs".

La sentència és molt dura amb l'ACB afirmant que "és indiferent si el CB ANDORRA va pagar amb l'expectativa d'obtenir ingressos pel repartiment de "quotes d'entrada" per nous ascensos (cosa que no va succeir mai), com si el pagament va ser per obtenir els majors ingressos que li permetia el fet de participar en la lliga de la primera categoria. La veritat és que va pagar una quantitat de diners per un acord que és nul per il·lícit, i bé podria haver reclamat el demandant la totalitat del pagat com un mal emergent en forma de despesa que no hauria d'haver tingut".

El club andorrà només va reclamar 1,18 milions encara que havia pagat molt més de tres milions d'euros. Però considerava que la resta ja havia estat amortitzat pel seu patrocinador de llavors, Mora Banc durant el període que el club va jugar en l'ACB.