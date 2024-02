Embargament de 20.000 euros a la Unió Esportiva Engordany

Escaldes-EngordanyMarc Pujol Pons va guanyar un judici laboral per impagament contra l'associació Unió Esportiva Engordany. Una vegada s'ha obtingut la sentència final es procedeix a l'embargament dels diners per garantir el cobrament del creditor. Per tant, es comunica que els diners que pugui percebre la UE Engordany de la Federació de Futbol o de Govern han de ser aturats per fer el compliment de la sentència. La sentència és del 29 de gener i el club de futbol pot recórrer.

També es recull que la Batllia ha acceptat íntegrament la demanda laboral articulada per Jesús Coca Noguerol contra el Club esportiu "Unió Esportiva Engordany Futbol Club". S'ha condemnat l'entitat a pagar 867 euros, d'una banda, i 3.700 euros per l'altra, amb relació a les reclamacions de Jesús Coca.