Espot rebaixa les expectatives de l'estadi de l'FC Andorra

Andorra la VellaL'Estadi de l'FC Andorra a la Borda Mateu està força més lluny del que ha volgut transmetre el club tricolor en les darreres setmanes. El cap de Govern, Xavier Espot, aquesta tarda, en el berenar de Nadal amb la premsa, ha explicat que "hem tingut converses amb el club; en la darrera reunió, de fa uns dies, encara no se'ns va presentar cap projecte en ferm". El que sí que hi va haver va ser demandes d'informació per part del club tricolor per articular una proposta, però ha negat categòricament que "hi hagi cap acord; no n'hi pot haver perquè no hem vist el projecte".

Tampoc està tancada la continuïtat a l'Estadi Nacional. Espot ha dit que "nosaltres, ja hem traslladat que si no hi ha un acord amb el VPC i la Federació Andorrana de Rugbi, no es podrà parlar d'allargar el conveni actual". En aquest sentit, el cap de Govern ha indicat que "l'FC Andorra ens va dir que ja estava en converses amb les dues entitats. Però hem de tenir en compte que o hi ha un acord amb totes les parts, o no ens podem asseure a parlar de renovar-lo". A més a més, ha afegit que "un cop hi hagi aquest acord, també hem de veure si el que ens proposa el club és d'interès general perquè, al cap i a la fi, és una instal·lació de la qual en som els gestors".

No obstant això, el màxim dirigent del país ha dit que "si ens plantegen un projecte en el qual es faci el Multifuncional en l'espai de cessió, l'estudiarem i estem disposats a teixir sinergies pel bé de totes les parts". Espot ha reconegut que "el Multifuncional és una infraestructura important per al país, però també molt costosa. Però com els deia, encara no tenim cap projecte ni cap proposta sobre la taula per poder fer cap mena de valoració".

Pendents del canvi de consolat

Les eleccions comunals d'ahir, poden capgirar la situació que existia entorn d'un acord a tres parts. "Teníem un acord amb el cònsol Astrié perquè es pogués fer en l'espai de cessió el Multifuncional, si encaixava per a totes les parts, i també si es tancava el lloguer amb la propietat dels terrenys" ha dit Espot, que ha afegit que "caldrà veure si la nova corporació manté aquest acord o si hi ha algun canvi, que espero que no". A més a més, segons ha pogut saber l'ANA, la propietat i el club tricolor tampoc estan a prop de tancar l'acord del lloguer i no han pactat ni tan sols el preu.