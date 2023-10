Espot suavitza la posició d'Esports respecte l'FC Andorra

Andorra la VellaLa relació entre el Govern i l'FC Andorra sembla la d'aquella parella que està condemnada a entendre's i cada dia escriu un capítol nou. La darrera pàgina del culebrot l'ha signat, ni més ni menys, que el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha suavitzat la posició de l'executiu respecte a la continuïtat dels tricolor, després del cop de porta del secretari d'Estat, Alain Cabanes, i l'estripada de Gerard Piqué anunciant que trauria l'equip del país.

"La ministra ja va exposar el posicionament del Govern respecte a la piulada del senyor Piqué; ahir vam tenir una reunió amb els representants de l'FC Andorra, on també hi havia el secretari d'estat i vam refermar el que no hem deixat mai de dir, que creiem en el Futbol Club Andorra" ha dit després de l'acte de la signatura del Pacte d'Estat per l'Acord d'Associació que s'ha celebrat al Parc Central de la capital. El cap de Govern ha afegit que estaven disposats a acompanyar els tricolor, però "la nostra capacitat d'acompanyament és limitada i nosaltres el que no podem fer és substituir la part de la iniciativa privada".

Pel que fa a la construcció d'un nou estadi, el cap ha dit que "volem treballar amb ells el projecte i l'FC Andorra hi està disposat segons ens van dir en la darrera reunió i fer una infraestructura que doni compliment a què demana LaLiga". "Ha de ser una proposta que generi sinergies amb el país i, si es dona, nosaltres ens hem compromés a ajudar-los" ha puntualitzat. Espot ha reconegut que "no és una situació senzilla" i que caldria "negociar amb laLiga una nova moratòria" que és una feina que ha de fer el club tricolor. A partir d'ara, ha advocat per mantenir "la discreció en les converses"

No canvia estadi per multifuncional

El que sí que ha descartat, de totes totes, el cap de Govern és no fer el multifuncional i destinar aquestes partides a un estadi de futbol. "No, no és una opció que contemplem" ha dit, tot recordant que "ara per ara, preferim adjudicar els diners a fer pisos de preu assequible que no pas qualsevol altra infraestructura". No obstant això, Espot s'ha mostrat conciliador i ha apostat per trobar una solució on "invertirem i ajudarem perquè creiem en el projecte" però "no substituirem la iniciativa privada".