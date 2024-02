El futur estadi de l'FC Andorra costarà entre 35 i 45 milions d'euros

Andorra la VellaEl Futbol Club Andorra espera signar aviat el contracte de lloguer del terreny a Santa Coloma on ha d'instal·lar-se el seu estadi amb capacitat per a sis mil espectadors. El terreny pertany a la família Maestre i el contracte tindria quaranta anys de durada amb dues pròrrogues. L'equip de Gerard Piqué preveu que el cost de l'obra sigui d'entre 35 i 45 milions d'euros. Aquest cost es deu al fet que la infraestructura serà doble. Hi haurà l'Estadi i al costat un recinte multifuncional on es podran acollir esdeveniments per a milers de persones.

El projecte ha estat explicat pel director de l'equip tricolor Jaume Nogués a Ràdio Nacional. El terreny acollirà tant l'estadi de l'FC Andorra com un espai multifuncional on es podran acollir esdeveniments amb capacitat per a milers d'espectadors. El Cirque du Soleil, festivals de música, la Fira d'Andorra la Vella... Nogués ha destacat que tenen el suport de Govern perquè un cop estigui fet el multifuncional es programin en aquest espai les activitats multitudinàries. El cost de l'estadi seria d'uns 15 milions d'euros més 15 el Multifuncional i sumant els accessos i totes les obres es calcula que el cost serà d'entre 35 i 45 milions d'euros.