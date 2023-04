Inaugurat el nou ACA eSports Center, que vol "democratitzar" l'accés al automobilisme

Andorra la VellaUn centre que ha de servir per fer més àmplia la base d'esportistes i també per "democratitzar" l'accés a un esport que és força costós. Aquesta serà una de les finalitats de l'ACA eSports Center que ha estat inaugurat aquest dilluns a la seu de l'ACA, a Andorra la Vella, després d'un temps a les instal·lacions del centre esportiu d'Ordino. El secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, ha destacat que l'aposta pels esports electrònics pot servir per trencar "barreres", sobretot les dels costos, i fer que molts més nois i noies puguin accedir a l'automobilisme, un esport que és car i per al qual cal, essencialment, disposar d'un circuit de kàrting que avui en dia és inexistent al país. Per tant, creuen que amb aquesta aposta pels esports electrònics s'obre "una grandíssima oportunitat per fer una base de pilots" que puguin nodrir tant la disciplina digital com fer el salt "al món real".

Sasplugas ha posat en relleu que l'aposta de l'ACA pel programa de joves pilots segueix, però també ha reconegut que en els esports digitals s'obren més oportunitats que faran que sigui més "democràtic" poder-hi accedir i, per tant, esperen que es creï una bona base que faci possible el "següent pas" que és "fer contractes professionals" ja que consideren que això suposaria un pas "qualitatiu" important. I és que ara com ara els esportistes són 'amateurs' i seria interessant que es pogués comptar "amb el muscle financer" necessari perquè hi hagi pilots professionals.

Tal com s'ha esmentat, el centre ubicat a Andorra la Vella es posa en marxa després d'una fase "d'assaig" a Ordino que ha servit per configurar el nou espai, millorant aquells aspectes que els professionals i els pilots han anat comentant. Sasplugas ha incidit en el fet que es tracta d'un centre "d'alt rendiment" que consta de dues parts, una, l'acadèmia, amb cinc simuladors de rotació on els joves pilots es poden entrenar i altra part amb altres cinc simuladors "amb la màxima tecnologia, 'top'" que estan configurats per als pilots que competeixen. En una segona fase, una altra planta de l'ACA s'habilitarà com a espai on "generar comunitat" i on per exemple es puguin seguir les competicions, que són "molt interessants", en directe.

Sasplugas ha destacat el suport de la federació internacional, la FIA, que està intentant que tots els automòbils clubs facin el pas cap al món digital "perquè democratitza l'esport". De fet, l'ACA va guanyar un premi a la innovació de 50.000 euros que s'ha destinat a habilitar aquest espai. El pressupost que es compta per al funcionament anual és de 130.000 euros a l'any que vindran tant de l'ACA com dels patrocinadors, entre els quals el comú d'Andorra la Vella, Andorra Telecom (que ha dotat el centre d'una connectivitat puntera), Crèdit Andorrà o Andorra Business. A més, també es comptarà amb la quota que satisfaran els joves que s'hi entrenin, actualment setze. També es busca que el ministeri d'Esports acabi donant subvencions als esportistes digitals.

El secretari general de l'ACA ha explicat que el centre té professionals com optometristes, psicòlegs o fisioterapeutes que ajuden els joves en el seu entrenament i a millorar el rendiment.

A l'acte d'inauguració ha estat present el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, que ha defensat l'aposta del comú i ha recordat el conveni signat ara fa uns dies i que permetrà, per exemple, que es creï un gran premi d'Andorra la Vella digital. Al seu torn, el president de l'ACA, Enric Tarrado, ha destacat que entre d'altres, s'ha apostat per Andorra la Vella per una qüestió "institucional", ja que és on ja estat històricament la seu de l'ACA.