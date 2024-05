L'Estadi Nacional canviarà de gespa aquest agost després del descens de l'FC Andorra

Andorra la VellaEl descens matemàtic de l'FC Andorra a Primera RFEF ha reobert el cas del canvi de gespa de l'Estadi Nacional al mes d'agost. Una decisió que, segons ha afirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant l'acte del compte enrere d'Andorra 2025, ha estat constituïda per poder garantir les millors condicions per a tots els partits que s'hi jugaran de cara a la temporada vinent. "Hem de tenir en compte que si totes les entitats han de jugar a l'estadi, difícilment la gespa natural aguantarà cada hora d'ús que se li donarà" ha declarat, afegint que no es pot garantir amb un tipus de terreny no artificial. L'embolic inicia al plec de condicions que introdueix la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que de moment obliga a tots els equips de Primera Federació a jugar amb herba totalment natural, requisit que els de Ferran Costa no assolirien fins al desembre, quan la Federació Andorrana de Futbol (FAF) ja disposaria del nou camp híbrid.