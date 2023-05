La Naturland Enduro Race tanca la Copa de Catalunya de l'especialitat

Sant Julià de LòriaLa Naturland Enduro Race fa un salt endavant en la segona edició i serà la prova que tancarà la Copa de Catalunya de l'especialitat. Així ho ha explicat avui Xabier Ajona, director de Naturland, durant la roda de premsa de presentació de la competició que s'ha realitzat avui, a la Cota 1.600 de l'ecoparc lauredià. "Aquesta edició és una mostra de la consolidació de la prova i entrem a formar part d'un circuit molt important, on a més a més, tanquem la cita i aquí es faran l'entrega dels mallots i les medalles de campions" ha dit el director. En la presentació estava acompanyat del cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, del director comercial d'Andorra Turisme, Joaquim Tomàs, i el director tècnic de la cursa, Òscar Lacueva.

Pel que fa als participants, la cita laurediana va contar-ne 150 en l'edició del 2022, i aspira a arribar als 200. "Aquest tipus de curses de la Copa de Catalunya acostumen a tenir entre 200 i 250 participants. Nosaltres aspirem a superar la xifra que vam tenir l'any passat i sempre tenint en compte que no podem superar els 300 per temes de logística" ha explicat Lacueva. Quant a la seguretat de la cursa, es continuarà comptant amb la Creu Roja Andorrana, que ubicarà una ambulància a l'encreuament de la Peguera i una altra de medicalitzada a la Cota 1.600 de Naturland. Cal recordar que Naturland, d'ençà de la reformulació del projecte, ha fet una aposta ferma pel ciclisme amb la creació del bike center, que es reforça amb la celebració de curses com aquesta.