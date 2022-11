Sant Julià vol ser Vila Europea de l'Esport

Sant Julià de LòriaEl comitè avaluador de la Federació de Ciutats i Capitals Europees de l'Esport (ACES Europe) ha visitat aquest dissabte Sant Julià de Lòria per comprovar i analitzar la candidatura presentada pel comú per esdevenir Ciutat Europea de l'Esport dintre de la categoria de poblacions de menys de 25.000 habitants.

Malgrat que la parròquia s'enfronta a 45 viles més, el cònsol major, Josep Majoral, s'ha mostrat optimista i convençut que l'organisme valorarà molt positivament el programa lauredià, al·legant que el poble és una de les ciutats europees on se celebren més mundials esportius, com el campionat del món de Trial, que té més de 25 anys d'història, el Triatló, l'antic campionat del món de tir al plat i la competició en l'àmbit europeu de BTT. "Penso que per ser una població de 10.000 habitants, tenir tres campionats del món no està gens malament", ha indicat.

Com a novetat, el mandatari ha anunciat que LAUesport serà el primer centre esportiu del país en comptar amb un vestuari inclusiu, adaptat a les necessitats de les persones amb diversitat funcional, un fet que considera que des d'ACES Europe es valorarà "molt positivament". I ha apuntat que també s'ha signat un conveni amb l'equip de futbol Rangers en l'àmbit de la inclusió i ha recordat que la piscina també està adaptada. "És una llança que volem posar a favor del sí a la candidatura, que Sant Julià mereix aixecar la bandera perquè persegueix els valors que hi ha darrere l'esport", ha asseverat.

A més, ha posat en relleu que des del comú han fet, en la mesura del possible, un gran esforç per ampliar la diversitat d'esports disponibles a la parròquia amb incorporació del patinatge, l'hoquei, el pàdel i el bàsquet. D'aquesta manera, si finalment l'organització escull la vila laurediana, Majoral considera que aportarà una xarxa de contactes "important" per fer créixer la parròquia entorn del turisme esportiu i buscar projectes externs. Amb tot, espera poder desplaçar-se a Brussel·les "per aixecar la bandera andorrana i defensar Sant Julià allà on toqui posant-lo al mapa a escala europea".

Per la seva banda, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, qui també ha estat present a l'acte, ha assenyalat que des del Govern valoren molt positivament que les parròquies apostin per aquestes candidatures perquè reforcen el concepte de "l'esport com a sector d'interès nacional" i com a vector dels hàbits de vida saludable i de cohesió a través d'aquestes pràctiques. "Per un país compromès amb l'esport i tot el que comporta, ho celebrem i les encoratgem que continuïn treballant en aquesta línia", ha dit, afegint que per Andorra "és un orgull poder comptar, si prospera aquesta candidatura, amb dues parròquies amb el reconeixement de la Vila Europea de l'Esport".

Finalment, el president d'ACES Europe, Vincenzo Lupatelli, ha manifestat que Sant Julià és la darrera població que visiten, per la qual cosa i, tenint en compte que el dia 6 de desembre se celebrarà l'acte d'aixecament de la bandera, la corporació coneixerà el veredicte a principis de la setmana vinent.