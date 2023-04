Torneig de tenis a Escaldes per fomentar la pràctica

Escaldes-EngordanyLes pistes de tenis del Prat del Roure tornaran a acollir, a partir del 22 d'abril, el Torneig primavera de tenis que enguany arriba a la seva 31a edició. A partir de finals d'abril s'inicia, així, un nou torneig que anirà disputant diferents partits cada cap de setmana fins a mitjan juny (sempre que la meteorologia ho permeti).

La competició està adreçada als joves tenistes del país de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantils, cadet i júnior que disputaran partits individuals en categoria femenina i masculina. Cada categoria seguirà el seu propi reglament. El 31è Torneig primavera de tenis té per objectiu fomentar la pràctica esportiva des de la base després d'observar que tot i que hi ha molta afició aquesta s'està envellint davant d'altres modalitats esportives, com ara el pàdel. Les inscripcions es poden fer a través del web www.e-e.ad.