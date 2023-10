Vilaseca obre la porta a que l'FC Andorra continuï al país

Andorra la VellaNou cop de teatre en l'afer de l'FC Andorra i el govern. Aquest matí, en el marc de la jornada 'Work on Andorra', el president del club tricolor, Ferran Vilaseca, ha contradit la piulada feta pel propietari, Gerard Piqué, on afirmava que l'FC Andorra marxava del país, i ha obert la porta a la continuïtat. Concretament, Vilaseca a la pregunta de si seguirien al Principat, ha dit que "esperem que sí".

El president ha recordat que "nosaltres tenim la voluntat de fer un projecte de país, i això no ho pot fer una entitat sola, cal que hi hagi la col·laboració de tothom". En aquest sentit, ha apuntat que, des del club, "som gent de fets i no de paraules; vam dir que arribaríem al futbol professional i ho hem aconseguit.

Pel que fa a la relació amb l'actual executiu, ha evitat ser tan taxatiu com va ser el president de Kosmos i ha apuntat que "en totes relacions hi ha moments que t'estimes més i altres en que no tant". Però s'ha mostrat convençut que "hi haurà moments d'estimar-nos altre cop. És la nostra voluntat".