Xoc entre la Federació de Rugbi i l'FC Andorra per l'Estadi Nacional

Andorra la VellaEl conveni entre el Futbol Club Andorra presidit per Gerard Piqué i Govern per a la utilització de l'Estadi Nacional acaba el 30 de juny. La Federació de Rugbi i el VPC han exigit a Govern que compleixi els acords i que a partir d'aquesta data l'ús de la instal·lació passi a l'esport de la pilota ovalada. El rugbi fa dues temporades que juga a Encamp, a Prada de Moles (l'estadi on abans jugaven els tricolors), però el comú ja ha advertit al club i a la federació que ha de passar a compartir el camp amb equips de la parròquia. El VPC aspira a pujar a Divisió d'Honor B espanyola i això requereix més hores d'entrenament i, per tant, compartir el camp és inviable. Cal tenir en compte que a Prada de Moles també entrenen altres equips de la federació de rugbi.

Govern, segons recull Andorra Difusió, ha convocat una reunió a tres bandes amb els representants del rugbi i de l'FC Andorra. El club de Piqué està a punt de presentar el projecte d'estadi propi, amb edifici multifuncional inclòs, a la Borda Mateu de Santa Coloma. Necessitaria, com a mínim, dos anys per finalitzar el projecte i, per tant, necessitaria prorrogar per dos anys més el conveni amb Govern per jugar a l'Estadi Nacional. Això xoca frontalment amb el posicionament del rugbi que vol que s'apliqui el conveni actual on l'FC Andorra deixa d'utilitzar l'Estadi a partir del 30 de juny.