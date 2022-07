Els Bombers d'Andorra continuen treballant des d'Avinyonet de Puigventós per extingir l'incendi de l'Empordà

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 24 de juliol de 2012, va ser notícia...

L'expedició de bombers andorrans que s'han desplaçat a Catalunya per donar suport als equips que treballen per apagar l'incendi de l'Empordà, van arribar aquest dilluns al vespre a Figueres, on s'ubica el centre de comandament.

Segons han explicat via Twitter, d'allà els van adreçar a la zona d'Avinyonet de Puigventós, un dels municipis afectats pel foc, per evitar la seva propagació cap al sud.

Durant aquest dimarts han treballat en aquesta àrea, com ha assegurat el cap de guàrdia des d'Andorra, i s'hi quedaran a passar la nit de guàrdia. Si les condicions climatològiques ho permeten i es pot controlar el foc, l'expedició podria tornar al Principat aquest dimecres al migdia, ha apuntat.

A més dels dotze bombers i els quatre vehicles enviats des d'Andorra, participen en les tasques d'extinció unes 169 dotacions terrestres i nou mitjans aeris de la Generalitat de Catalunya, a més de set mitjans aeris francesos, quatre més del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, quatre de la comunitat valenciana i un helicòpter d'Andorra, un d'Osca i un altre de Mallorca, segons les dades de la direcció general de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

A les 18.45 hores es mantenien les restriccions de mobilitat als municipis de Tarrades i Boadella, la zona considerada més sensible pels cossos d'emergències.

El conseller d'Interior, Felip Puig, ha agraït personalment la col·laboració dels Bombers d'Andorra en les