Detenen dos veïns d'Andorra i un de la Seu d'Urgell amb 4.500 paquets de tabac de contraban

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 d'octubre de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous tres persones per un delicte de contraban i de falsificació de matrícula. Els fets van passar a les onze del matí quan els agents van observar un Mercedes, amb matrícula andorrana, que circulava pel camí de les Colomines, proper a l'encreuament amb la N-260, al terme municipal d'Estamariu. En ser interceptats per la Guàrdia Civil, els quatre ocupants del vehicle van fugir a peu, però tres d'ells van poder ser atrapats pels agents. En l'escorcoll del vehicle, es van trobar 4.500 paquets de tabac de contraban de diverses marques, valorats en 17.125 euros.

Els agents també van comprovar que les plaques de la matrícula del vehicle no es corresponien amb les del permís de circulació del Principat d'Andorra ni amb el número de bastidor. Per tot plegat, van detenir a B.M.R., de 49 anys i veí d'Andorra, A.M.M.R., de 19 anys i veí de la Seu d'Urgell, i N.J.C.B., de 22 anys i veí d'Andorra, per un presumpte delicte de contraban i per falsificació de plaques de matrícula. Els detinguts, juntament amb el tabac i el vehicle, seran posats a disposició del Jutjat número 2 de la Seu d'Urgell.