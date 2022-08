L'acompanyant d'una motocicleta es fractura la tíbia i el peroné en patir un accident a Canillo

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 d'agost de 2012, va ser notícia...

La Policia ha rebut a les 16.54 un avís d'un accident entre dos vehicles, una motocicleta Vespa 200 i un turisme Peugot 407, ambdós de matrícula espanyola, a la carretera de Montaup al punt quilomètric 3.5 a la parròquia de Canillo.

A la motocicleta hi viatjaven dos passatgers no residents al Principat, un home de 58 anys, que com a conseqüència del xoc hauria patit algunes contusions poc importants mentre que l'acompanyant, una dona, de la qual no n'ha transcendit l'edat, ha quedat ingressada a l'HNSM amb una fractura de tíbia i peroné de la cama esquerra i a l'espera que sigui intervinguda quirúrgicament, segons ha informat a l'ANA el cap de guàrdia del centre hospitalari.

Com a conseqüència de la topada la carretera secundària 340 al punt quilomètric 3.5, on s'ha produït la col·lisió, ha quedat tallada al trànsit a les 17.12 hores i s'ha restablert la circulació a les 18.02 hores.