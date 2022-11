La modificació de la Llei d'immigració frena les demandes de residències passives

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 17 de novembre de 2012, va ser notícia...

La modificació de la Llei d'immigració aprovada a finals de maig per canviar els requisits de les residències no lucratives ha fet que s'hagi frenat la demanda però la tipologia dels interessats ha canviat, ja que, tenint en compte que han de fer una inversió de 400.000 euros, 'arriben més convençuts de les possibilitats i els atractius d'Andorra' i per tant són residents de 'més qualitat'. Així ho ha explicat a l'ANA el president d'Augé Grup, Pere Augé, una empresa dedicada a atreure a Andorra residents no lucratius, sobretot provinents del mercat rus.