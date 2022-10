El termini dels autònoms per afiliar-se a la CASS s'allargarà fins al 30 de juny del 2013

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 4 d'octubre de 2012, va ser notícia...

El Govern ha presentat aquest dijous al Consell General un projecte de llei de modificació de la Llei de la CASS destinat a allargar fins el 30 de juny del 2013 el termini màxim per a l’afiliació a la seguretat social dels professionals liberals, els administradors de societats amb residència a Andorra i els titulars d’un comerç, indústria o explotació agrícola i ramadera. L’Executiu ha sol·licitat al Consell General que el projecte de llei es tramiti amb extrema urgència i necessitat per possibilitar que pugui ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans de l’1 de novembre, data límit per la regularització que estableix l’actual llei.

El Govern recorda a través d'un comunicat que la llei de la CASS atorga un termini de tres anys per regular la situació d’aquests col·lectius, un termini que expira el dia 1 de novembre vinent.

L'Executiu posa de relleu que l’aplicació d’aquest precepte ha permès constatar que hi ha múltiples casuístiques que no estan ben determinades en la Llei, en vigor des del 3 d’octubre del 2008. Davant aquest fet, el Govern ha decidit presentar una iniciativa parlamentària amb l’objectiu de prorrogar fins a finals del primer semestre de l’any vinent el període d’adaptació amb la perspectiva que en aquesta data ja haurà estat aprovada la reforma global de la Seguretat Social, que preveurà una solució global a aquesta situació.