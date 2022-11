El túnel de la Tàpia i el viaducte fins a Aixovall s'obriran abans de Nadal

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 16 de novembre de 2012, va ser notícia...

El ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha anunciat, aquest divendres, que les obres de les fases 3 i 4 del vial de Sant Julià de Lòria estaran enllestides abans del Nadal. Tal com ha indicat Alcobé, el túnel de la Tàpia i el viaducte fins a Aixovall s'obriran de manera definitiva entre els dies 20 i 24 de desembre, coincidint amb l'acabament de l'obra del pont de Fontaneda, per habilitar la zona a tres carrils, i també amb l'eixamplament de la zona del River. Alcobé ha celebrat la millora que això suposarà per a l'entrada de vehicles al país i per a la circulació al poble de Sant Julià de Lòria.

Les fases 3 i 4 del vial de Sant Julià de Lòria estaran enllestides abans de Nadal 'si no hi ha cap imprevist', segons ha informat el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, després de la reunió de la Taula de Mobilitat. Aquesta part del vial es va preveure en un primer moment que pogués estar enllestida la primavera del 2012, però es va retardar al setembre i finalment es va tornar a posposar l'obertura fins a finals de desembre.

La previsió és que abans de les festes de Nadal els vehicles ja podran circular pel túnel de la Tàpia i el viaducte que va fins a Aixovall. A més, per permetre la continuïtat dels tres carrils del vial, s'està eixamplant la zona del pont de Fontaneda i del River, que estaran enllestides alhora.

El ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha destacat que amb la finalització d'aquestes dues fases 'hi haurà una millora important per a l'entrada de vehicles al Principat' i per a la circulació per dins del poble de Sant Julià de Lòria.

Pel que fa a les dues fases pendents de l'obra, la 1 i 2, ha recordat que el pressupost preveu que es puguin fer mitjançant concessió a vint anys, i que ja s'està treballant en aquesta via. Ha confiat que es puguin començar a finals del 2013 però ha dit que el cost és de 40 milions d'euros i per tant 'no és fàcil'.

Rotonda oest del Dos Valires

D'altra banda, el ministre també ha informat que en la Taula de Mobilitat s'ha parlat de la problemàtica prevista pel COEX de cara a la temporada d'hivern a la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires. El COEX va alertar a l'ANA que aquesta zona serà complicada pel fet de ser molt obaga i d'estar situada per sobre d'un riu, ja que això pot ocasionar problemes de gelades. Per aquest motiu, el ministre ha informat que el COEX hi dedicarà especial atenció i que aquesta serà una zona de prioritat de neteja i prevenció amb sal. A més, s'ampliarà la senyalització per alertar els conductors i que extremin la precaució en aquest tram.