Els gestors de creences han de fer un pas al costat

La batalla contra el coronavirus també es juga en el tauler de la informació. La web Maldita.es ja té més de 200 falses notícies que han corregut. Moltes prometen protecció contra el contagi sense solta ni volta: des de l’all fins a l’oli de sèsam, des de l’orina infantil fins a la cocaïna. Què persegueixen els qui posen en marxa aquestes boles? Probablement destruir la noció que una veritat compartida és possible. Ara, més que mai, cal una unitat d’acció castrense: totes les mesures dictaminades són paper mullat si una minoria suficient se les salta en nom de les creences. Són els apòstols del perillós mantra “Tu tens la teva veritat, jo tinc la meva”.

Cal exigir també als líders religiosos responsabilitat. “La catedral d’Osca tractarà de frenar el coronavirus exhibint el Sant Crist dels Miracles, com a la pesta de 1497”, llegeixo a 20 minutos. El consol espiritual o anímic és saludable, per fer front a una situació extrema i atípica. Però cal anar amb compte. Que el Papa anunciï que resa a la Mare de Déu per fer front al coronavirus pot semblar una notícia innòcua, però desvia el focus d’una noció bàsica: la solució no està en mans de cap presumpte Déu –que, en el millor dels casos, ha deixat la humanitat a la intempèrie–, sinó en els homes i dones. Sigui dissenyant remeis i vacunes, sigui en la més modesta contribució de quedar-se a casa, com s’està demanant insistentment. Cal agrair-li a Francesc, per exemple, que hagi promulgat indulgències als malalts de coronavirus: no és qüestió que el sagrament de l’extremunció posi en risc més persones. Del que es tracta, en definitiva, és d’evitar fets com els que explica aquest titular del diari mexicà 24 Horas: “Resen en una mesquita per frenar el coronavirus i 190 persones acaben infectades”.