L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Quan has de resoldre problemes a distància'

Avui hem entrevistat la cap d'urgències de l’Hospital de Sant Pau, la doctora Mireia Puig, i ens ha dit que està veient un fenomen que no havia vist mai en una colla d’anys de professió: que els pacients arriben a urgències amb por. Que estan espantats.

Tothom està veient i sentint el que està passant a tot el món i és impossible, fins i tot per als que no estan malalts, no sentir una profunda preocupació, tot i que l'evidència demostra que tenir la malaltia no és una condemna.

Hi ha la por immediata davant la malaltia i, després, mil motius per estar amoïnats: tenir canalla i gent jove a casa, uns pares grans, les feines, els sous... I després, resulta impossible no pensar en el futur, en com quedarem tots i a quin món anirem.

Perquè aquest és el problema: com que el coronavirus ho afecta tot, com que ho para tot... com que afecta totes les nostres distàncies amb el món, amb la família, els amics, la feina, ens trobem que ho hem de repensar tot.

A sobre, no sabem exactament quan podrem tornar a sortir al carrer i podrem reprendre la vida amb una certa normalitat.

"Admetem que no tenim totes les respostes. Ningú no les té. Frenem. La velocitat a la qual normalment circulàvem per la vida, ara no serveix"

Mirin, això només és una anàlisi de l’actualitat, però voldria compartir un pensament: centrem-nos en el que podem fer. El que podem fer és estar tancats a casa. És el mitjà que dona sentit a aquests dies que semblen no tenir-ne. I si no tenim més remei que resoldre problemes a distància,

no ens posem més pes a sobre del que podem portar, perquè aquesta crisi és la més gran de la nostra vida col·lectiva perquè el present és molt dur i el futur molt incert. Si ens posem tot això a sobre, ens enfonsarem. Admetem que no tenim totes les respostes. Ningú no les té. Frenem. La velocitat a la qual normalment circulàvem per la vida, ara no serveix.

I, dins de cada dia, en la mesura que sigui possible, tinguem un temps per a cada cosa. Si pensem que una situació és molt difícil, la farem encara més difícil.

Un record per a tots als que pateixen i un agraïment per a tots els que treballen per nosaltres.

I que tinguem un bon dia.