Primer cap de setmana de confinament

Aquest és el primer cap de setmana després del confinament decretat dissabte passat pel govern espanyol, i per això aquest divendres s'han pogut veure imatges inèdites com la de controls policials a les sortides de Barcelona i en les principals vies del país per impedir la sortida cap a les segones residències. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va advertir que havia donat ordres al conseller Buch perquè els Mossos fossin molt estrictes a l'hora de fer complir el confinament, i que no els havia de tremolar el pols a l'hora de posar multes que poden anar dels 600 als 30.000 euros. Pretendre anar a passar el cap de setmana a fora és la irresponsabilitat més gran que es pot cometre ara mateix. Ja ho era el cap de setmana passat, però ara ja resulta inadmissible.

Sembla mentida, però cada dia els Mossos, així com la resta de cossos policials a l'Estat, continuen detenint persones que se salten l'ordre i posen així en perill tot el col·lectiu, ja que la mesura només funcionarà per aturar la cadena de contagis si tothom la compleix. Tot i així, cal aplaudir una majoria de la ciutadania que sí que està respectant el confinament, teletreballa tant com pot i fins i tot assaja noves maneres de passar el temps en família. Evidentment pot ser farragós, però ningú que estigui sa a casa té dret a queixar-se davant la situació dramàtica que s'està vivint als hospitals. És més, entre tots estem obligats a fer el que sigui per no agreujar la situació.

En aquest sentit, aquest dissabte l'ARA ofereix un reportatge sobre la difícil situació que pateixen els riders, repartidors a domicili que es mouen habitualment en bicicleta o petites motos, que aquests dies són dels pocs col·lectius que veiem circular pels nostres carrers. Cal tenir en compte que s'ha de limitar al màxim el seu ús, i només per a casos d'emergència en què realment no hi hagi menjar a casa. Cal evitar al màxim qualsevol contacte humà i amb objectes que hagin estat manipulats, de manera que cada vegada que un repartidor ve a casa estem, sense voler, obrint-li les portes a un virus que ja ha demostrat una capacitat de contagi molt elevada. I aquest consell per als riders és extensible a qualsevol entrega a domicili que no sigui de productes de primera necessitat. Ara, doncs, no és el moment d'actuar amb frivolitat. Els repartidors s'han de mobilitzar només per a coses urgents de veritat si no els volem posar en risc a ells i a nosaltres mateixos.

Les sortides per comprar o passejar el gos també han de ser el més curtes possibles i sempre amb la màxima protecció. Per sort molts supermercats i botigues ja faciliten guants de làtex a l'entrada o tenen dispensadors amb gel desinfectant, però no a tot arreu en tenen. Les imatges que veurem aquests dies, com la de l'hospital de campanya que faran a Madrid, demostraran que tota prevenció és -i ha sigut- poca i que és el moment de pensar en un mateix, però sobretot en la col·lectivitat. Aquesta pot ser una de les lliçons més valuoses que haurem après quan s'acabi l'emergència sanitària del coronavirus.