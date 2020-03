Els tuits del rei

Amb els ulls al·lucinats com els del ratolí Jerry quan veu el gat Tom, llegeixo un tuit de la casa de reial confinament de sa majestat Felip de Borbó. És a dir, de @casareal. Diu així (no toco res de res): “Mañana llegan a España 50.000 test de COVID19 comprometidos por el presidente de @AlibabaGroup Jack Ma en una nueva conversación con el Rey; en unos días se recibirán 100 respiradores y material de protección. Gracias también al presidente @Huawei por enviar un millón mascarillas”. És deliciós el punt i coma en el mateix text que l'“un millón mascarillas”. És deliciós també el poti-poti a l’hora de parlar de números. Hi ha un "100" i hi ha “un millón”. Però entenem que el camarlenc encarregat dels tuits potser fa teletreball o piula amb guants de protecció (espero que siguin blancs).

No entenc gaire el sentit del tuit si no és que, sense que jo me n’hagi assabentat, ara resulta que Felip de Borbó, esperonat per l’èxit dels seus últims discursos, s’hagi fet influencer. Felip de Borbó etiquetant empreses com un youtuber qualsevol? A què treu cap explicar que “en una nueva conversación con el Rey” el president d’una empresa enviarà cent respiradors? A què treu cap explicar que el president d’una altra empresa (aquest no consta que hagi tingut cap conversa amb el rei, com el primer, que sí) enviarà un milió (de) mascaretes? Es paguen? Són de regal? És un favor que serà tornat? On aniran els cent respiradors? Ens ho dirà amb un altre tuit etiquetant els afortunats? En deixen un de reservat per a son pare, que és població de risc? No sé si repiular el tuit o posar-li un cor.