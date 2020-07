Fa uns dies, vaig anar a contemplar el cometa Neowise des de l'estany de Puigcerdà, a la nit. Vaig poder veure uns quants ratpenats, d'aquests que trobes als estanys i vaig pensar que aquest any gairebé no n'havia vist cap, encara. Tampoc he vist encara cuques de llum, i això que n'hi ha. També he vist molt poques papallones i això que he anat pel camp, almenys després del confinament forçós. Les dades estadístiques parlen per si soles: l a biodiversitat a tot el món, i per tant, a Cerdanya, s'està reduint molt ràpidament.

De vegades per malalties o per l'acció de pesticides, com en el cas de les abelles, per reducció d'hàbitats, com amb les papallones o els ocells, o per acció de la contaminació lluminosa, com és el cas de les cuques de llum, cada vegada podem gaudir menys de la natura a casa nostra. Les plantes també pateixen la reducció d'hàbitats. Cada cop és més difícil trobar clavells de Sant Isidre (blauets) als camps de cultiu o les precioses nielles. Són víctimes dels herbicides.

És una llàstima que aquests companys de viatge, en aquesta enorme arca espacial que és la Terra, comencin a escassejar. Potser un dia ens n'adonarem que han desaparegut. I deixant de banda les conseqüències econòmiques i ecològiques que això tindrà, trobarem un forat al nostre cor. Aquells que tinguin una certa sensibilitat, és clar, altres molt em temo que ni se n'adonaran.