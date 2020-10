Jornades virtuals

A les associacions culturals no ens queda cap altre remei que reinventar-nos, en aquests temps foscos de pandèmia que corren. Si no podem fer activitats presencials, doncs les haurem de fer virtuals. Si no es poden fer en directe, les farem en diferit. Comptat i debatut, ja sabem que no és el mateix, no hi ha la mateixa "textura" en unes jornades en directe, on et trobes amb gent que no veies des de fa temps i comparteixes anècdotes i opinions a l'escalf d'un cafè o bé dinant, però ves, és el que tenim, ara com ara.

Des del Grup de Recerca de Cerdanya ens hem replantejat les IV Jornades d'Estudis Comarcals de Cerdanya que fem cada dos anys, en un municipi cerdà i que constitueixen la base del material que l'any següent es publica en format de llibre als quaderns ERA. En comptes de fer-les un dia, en un lloc concret, les farem en diferit. Els ponents que vulguin col·laborar ens enviaran les seves comunicacions gravades i després les penjarem a la xarxa en un lloc adient, correctament indexades i amb una sinopsi, per tal que la gent sàpiga de què va cadascuna i pugui triar i remenar.

D'aquesta manera, les ponències quedaran disponibles per tothom a tota hora. Qui no pugui venir a fer la ponència en directe, ja no quedarà exclòs de les Jornades, perquè tothom estarà en igualtat de condicions. Igualment, ja no serà necessari gastar tot un dia per les Jornades. Les podrà veure a poc a poc o d'una tacada, segons sigui el seu interès i del temps disponible.

Guanyem o perdem? Suposo que les dues coses alhora. La virtualitat permet una accessibilitat i una visibilitat molt més grans. Altrament, el fet de no poder-nos trobar en persona, fa perdre l'escalf i una mica d'humanitat a l'acte, però en fi, tal com estan les coses, trobem que és una solució acceptable en espera de temps millors.