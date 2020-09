Nascut de la Terra

Una de les coses més evidents del Pirineu, que no pot deixar de mostrar-se i que és d'una espectacularitat que t'empetiteix, és la seva geologia. L'enorme quantitat de fenòmens geològics i paleontològics que tenim a la nostra serralada és realment espectacular i ha donat peu a múltiples investigacions científiques nacionals i internacionals de les nostres riolites, les calcàries Griotte, les falles, els ous de dinosaure, les restes de carbó, els imponents batolits de granit, els estanys glacials o els sinclinals.

Formen part del nostre paisatge. Són, de fet, el nostre paisatge. L'alta vall del Segre, que ocupa la Cerdanya i part de l'Alt Urgell no seria allò que és sense la falla sísmica que la conforma. Sense la dinàmica alpina, no tindríem les altes muntanyes que formen les valls pirinenques i sense l'orogènia herciniana, tampoc s'haurien produït els materials necessaris per formar-les.

Les nostres coves i avencs, molts dels barrancs pels quals s'escolen rierols o alguns fan barranquisme, són resultat natural de l'erosió càrstica dels materials calcaris que formen el seu substrat. I ací i allà, trobem roques imponents, afloraments de minerals, zones de contacte de diferents materials, grans muntanyes, però també terrasses al·luvials o cons de dejecció d'antics torrents, molts dels quals ja no existeixen.

La riquesa geològica del Pirineu és admirable i cada comarca en té un bocí. Tothom pot gaudir d'algun fenomen geològic interessant i tot és descobrir-lo, ja que no tot és col·leccionar cims on fer-se la fotografia de rigor.