Transformacions demogràfiques

A Cerdanya, i suposo que en altres indrets del Pirineu, també, estem experimentant un fenomen si més no curiós: la conversió d’algunes segones residències en primeres residències. Arran del covid-19, moltes persones s’han vingut a confinar a Cerdanya, suposo que amb l’esperança que l’aire pur i sobretot una menor densitat de població i una baixa interacció social, farien més difícil enganxar el maleït virus.

I a conseqüència d’això, han descobert que el teletreball és perfectament factible. Ara que el confinament ha passat (esperem que definitivament), poden viure i treballar la major part de la setmana aquí dalt i potser baixar un o dos dies per setmana a Barcelona o a altres poblacions per resoldre temes presencials.

Alguns ajuntaments han vist com les places de l’escola del poble restaven cobertes fins al punt d’arribar a màxims històrics. Lluny queden les campanyes per salvar del tancament algunes escoles per manca de nens. Altres, han rebut una trucada de l’Institut d’Estadística corresponent, tot preguntant-los què passava, perquè havien detectat un engruiximent anòmal del cens local.

Veurem si aquest fenomen ha vingut per quedar-se o és flor de primavera. Veurem si els nouvinguts resisteixen els rigors de l’hivern cerdà (força menys terribles que fa unes dècades) i l’estil de vida més relaxat de la temporada baixa turística.