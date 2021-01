L'home del bosc és un personatge mitològic que els organitzadors del Carnestoltes Tradicional de Bellver de Cerdanya han rescatat de l'oblit. Reconec que tinc una certa debilitat per aquest personatge, que va de verd, amb un vestit de saca on hi ha incrustats fulls, líquens i trossos d'escorça. Recorda inevitablement els ents, personatges de la mitologia tolkeniana.

El bosc a Cerdanya té molt bona salut, llevat d'algun ensurt per la plaga de la processionària del pi. De fet, les darreres dècades no ha fet sinó augmentar en superfície i recuperar els camps i les feixes abandonades que abans es trobaven a mig aire, a la muntanya i que ara estan coberts de pins, bàlecs i altres plantes.

Si passegeu per la part baixa del bosc de Guils podreu observar uns murs fets de pedra. Què hi fan allà aquells murs? De fet, són el testimoni mut i gairebé del tot oblidat d'antigues feixes de terra on es cultivaven patates. Ara la gent hi va a collir bolets.

Prop de Prats, una desapareguda amiga, la infatigable Mia Botey, va trobar una extensió plana que va batejar com els Tumulets on hi havia amuntegades pedres petites. No vam saber treure l'entrellat sobre què hi feien allà aquelles pedres, però no m'estranyaria gens que fossin les restes d'un antic camp de cultiu on el pagès va retirar les pedres per poder cultivar millor. És una pràctica habitual encara avui dia.

I de restes d'aquests antics testimonis d'una Cerdanya agrària i ramadera, gairebé desapareguda, n'hi ha molts. Només heu d'obrir una mica els ulls i passejar per les nostres muntanyes. Qui sap quins testimonis deixarà per al futur la nostra època. Potser els antics revolts de l'antiga C-1313 (avui convertida en N-260) siguin una mostra. El temps ho dirà.