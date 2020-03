La importància de les 'fintech' durant el confinament

Quan pensem en què pot canviar el sistema financer tal com el coneixem, sempre ens basem en esdeveniments passats per intentar explicar el futur. La il·lusió del que és inevitable, tal com apuntava el premi Nobel d’economia Daniel Kahneman, és sempre omnipresent en aquesta classe de raonaments: creiem que el fet d’entendre què ha passat ens ajudarà a preveure el que passarà en el futur. Sabíem que vindria una crisi? No, crèiem que alguna cosa passaria, però de saber no sabíem res del cert. I finalment ha passat, però el col·lapse no l’ha causat la falta de liquiditat, ni algun sector de l’economia –com el bancari o la construcció–, finalment ha estat un virus microscòpic, aparegut del no res, que ens ha fet canviar la nostra manera de viure.

Aquest canvi ens ha començat a fer entendre, de manera elegant i subtil, que el món financer tal com el coneixíem ha quedat obsolet. Hauríem de reflexionar i veure que, en gran mesura a causa de les fintech, avui en dia, confinats, podem continuar la nostra vida financera amb relativa normalitat, i dic relativa perquè els sobresalts dels mercats financers i els repunts de volatilitat són tan contundents que fa que més d’un no pugui dormir a les nits.

Però això de les fintech què és exactament? Doncs són empreses que han trossejat el negoci bancari i s’han centrat en una part molt petita d’aquest negoci, oferint un servei alternatiu digital, còmode, intuïtiu i molt eficient. I com ho fan? Amb una fórmula molt senzilla: d'una banda, aprofitant la tecnologia per reduir els costos al màxim, cosa que es tradueix en pràcticament 0 comissions; i de l’altra, creant una interfície digital molt intuïtiva, és a dir, molt fàcil de fer servir. Aquestes empreses es divideixen en verticals, i cada vertical representa una part del negoci bancari tradicional. Per exemple: per a sistemes de pagament tenim Bizum, Paypal o Stripe; per a plataformes d’inversió tenim Circleup; per a divises digitals podem utilitzar Kraken; per a préstecs a empreses o consumidors, Kabbage o Lending Club, i així podríem continuar trobant exemples digitals per a cada part del negoci bancari. Fins i tot hi ha bancs fintech amb fitxa bancària europea i protegits pel Fons de Garantia de Dipòsits, com és el cas de N26. Totes les empreses fintech tenen un denominador comú clar: facilitat d’ús, funcionament digital i pràcticament sense comissions.

Gracies a aquests sistemes les economies domèstiques estan sobrevivint d’una manera molt més segura i disponible que operant en banca tradicional. En un món on ningú vol tocar els diners per evitar contagis, on ningú pot fer cues, i on les oficines bancàries estan patint fortes restriccions, la manera més efectiva de poder enviar diners entre persones és, per exemple, per mitjà de Bizum o Verse.

El confinament precipitarà, de manera involuntària, un procés de digitalització imparable

Podríem posar molts exemples fintech que ens ajudaran durant el confinament: per exemple, sempre podem distreure’ns i invertir a eToro, on podem accedir a una gamma de productes d’inversió molt més completa que des de qualsevol banca a distància tradicional; o processar compres i enviaments de diners amb Paypal d’una manera més segura que amb una targeta de crèdit, i amb un procés de reclamació, en cas de problemes, molt senzill.

Curiosament és Jack Ma, fundador d’Alibaba Group –que té una de les fintech més importants del món, Ant Financials, amb un benefici anual superior al de tota la banca espanyola–, qui donarà mig milió de mascaretes per ajudar a combatre el Covid-19.

Potser serà aquest virus el que ens farà replantejar l’estructura bancària actual, i crec que és bo ser conscients que tenim al nostre abast alternatives molt bones perquè no ens calgui trepitjar una oficina bancària durant tot el confinament. Ara que tenim temps per analitzar, suavitzem les nostres crítiques a la digitalització, perquè de ben segur que fer servir aquestes fintech evitarà molts contagis, i ara per ara qualsevol petita ajuda és benvinguda. El confinament precipitarà, de manera involuntària, un procés de digitalització imparable a totes les empreses, i esperem que també al sistema bancari.