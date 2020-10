Que els paquets arribin a casa

Estimats missatgers,

Us agraeixo molt que em truqueu cada vegada que espero un paquet. El que no acabo d'entendre, però, és que si la meva adreça posa Casa X em pregunteu si podeu deixar el paquet al bar del poble, o a un hotel, o al meu veí que viu al poble del costat, que té més de 80 anys i que no ha sentit mai a parlar de les compres en línia.

Ja m'imagino que no és còmode haver de conduir 15 minuts per carreteres rurals per arribar fins a casa i que us fa desviar de la ruta. També suposo que us penseu que sóc molt perepunyetes amb aquesta encaparramenta de voler rebre les coses a casa. Però m'agradaria que entenguéssiu que no és res en contra vostra, és una mica per principis. Perquè si els de la botiga en línia de torn m'han promès que entregaran "a qualsevol lloc del món", doncs això és l'únic que demano, perquè fins on jo sé, les zones rurals també formen part del planeta Terra. I tampoc cal que us ho prengueu tan malament, home. Que cada vegada que us responc dient que jo no visc al bar sinó a casa X em bufeu i em dieu "que ara no us ve de pas", i que ja passareu quan tingueu temps.

M'atreviria a dir que això de les compres en línia també us va bé, perquè si jo continuo comprant per Internet, vosaltres seguireu repartint paquets, no? Ara bé, no us penseu pas que us culpo a vosaltres de tots els mals, i ara. M'imagino que les empreses per qui treballeu en tenen bona part de la responsabilitat. Perquè bé podria ser que us apretessin perquè feu el major nombre d'entregues en un dia estalviant el màxim de gasolina... i pel mateix sou. Oi que això sí que ens sona una mica a tots?