Consum de proximitat

Fa pocs dies vèiem per televisió les llargues cues que es produïen en botigues de grans cadenes comercials i declaracions d'usuaris que manifestaven la gran problemàtica de no tenir els centres comercials oberts. A mi, us ho dic de debò, m'esparveren fets com aquests. No és només una cosa d'ara pel risc de contagi de covid-19, si no per la poca capacitat de molta gent de poder accedir a l'oci i al consum si no és en una gran superfície. A Barcelona, a l'àrea metropolitana i a grans ciutats, segueixen existint les petites botigues que tenim tots a prop de casa, però sembla que no les acaben de trobar. Fora d'aquestes àrees, evidentment també n'hi ha, el que no abunden són grans centres comercials, i per mi ja està bé així, "ni está, ni se le espera", que es diu en castellà.

No cal regalar roba d'aquella cadena tèxtil de dubtosa elaboració que li permet vendre peces a tres o quatre euros, però si val més un rodet de fil que la peça sencera! Pensem una mica en qui, com i on s'ha elaborat aquell producte i no n'alimentem la precarietat, l'abús i l'explotació.

Un altre tema és la gran quantitat de demandes per internet a través de grans portals de venda. Us heu plantejat mai la quantitat d'emissions tòxiques que produeix el transport d'aquell objecte taaaaaan necessari i taaaaaan econòmic -vegi's la ironia- provinent de la Xina o els Estats Units? No resulta tan barata la petjada ecològica que ens deixa que, tot i aparentment invisible, no ho és pas. Pensem una mica més en lògica ambientalista i posem-nos les ulleres verdes que ens ajudin a decidir-nos cap a un consum responsable i més sostenible.

Amb l'actual pandèmia molts comerços i negocis han hagut de reinventar-se i invertir en el comerç en línia, proveu de buscar els del vostre entorn, si és que no us ve de gust o no podeu fer una passejada fins a l'establiment. Potser no hi trobareu aquell objecte exacte que preciseu amb gran demanda, però de ben segur que el tracte que us proporcionaran, el somriure amb què us rebran i la gran varietat de productes i serveis que us oferiran millorarà amb escreix les vostres expectatives. Esforcem-nos a generar economia circular i contribuirem a millorar el nostre entorn, tant econòmicament com mediambientalment.