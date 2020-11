Jornada contínua a les escoles

Em confesso una ferma defensora de la jornada continuada en l'àmbit escolar, així com de la reforma horària per a tots els sectors. Ho sóc, ara que sóc mare, i ho era també molt abans. Ambdues propostes, crec que contribueixen a millorar les situacions individuals i, sobretot, de les famílies.

Si a nosaltres ens deixessin triar poder fer jornada contínua o partida a les nostres feines estic convençuda que una amplíssima majoria triaríem la continuada. Per què, doncs, el que considerem que és millor per a nosaltres no creiem que ho sigui per a la canalla?

La jornada continuada permetria fer classes de 9 a 14h -amb dues pauses- i de les 14h en endavant seria la franja de menjador i extraescolars, cobrint fins a la mateixa hora de sortida actual de les escoles. Aquest canvi, permetria a les famílies recollir als infants des de les dues del migdia en endavant, segons l'organització familiar i les necessitats de cadascú: a les dues, a les tres, a les quatre... També permetria poder iniciar activitats extraescolars externes a l'escola abans, i procurar evitar que estigui fent classes a les deu de la nit.

Entenc que molts de vosaltres no us sentiu identificats amb la proposta, la gent del sector del comerç, industrials i feines amb responsabilitats horàries desajustades poc hi guanyarien amb la jornada contínua escolar, simplement la situació no us variaria, però hi ha moltíssimes famílies a qui sí que beneficiaria. Per això reclamo, també, la necessària reforma horària amb uns canvis d'horaris generalitzats, en tots els àmbits i de forma sincronitzada: feina, educació, institucions i oci.

Tant la reforma horària com la compactació de la jornada escolar i les laborals han d'afavorir a descarregar les dones de la doble i triple jornada a què dediquem el nostre temps, podent gaudir, per exemple, de més temps personal; el gran oblidat en la conciliació i tan imprescindible com la conciliació laboral i la familiar, per una bona estabilitat emocional.

I els infants? Els principals actors a qui ha d'afectar aquest canvi. Friso que arribi el dia on poder gaudir compartidament de l'oci, la família, les responsabilitats domèstiques i estones de "no fer res" sigui amb llargues tardes de sol per endavant. De ben segur que la relació familiar hi sortirà guanyant i, de retruc, la societat.