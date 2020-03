Netflix ha estrenat Una mujer hecha a sí misma. El títol original és encara més llarg: Self made: Inspired by the life of Madam C.J. Walker. És una minisèrie biogràfica sobre Sarah Breedlove, més coneguda com a Madam C.J. Walker. A finals del segle XIX Breedlove era una bugadera que patia maltractaments a casa. Va perdre els cabells per les penúries que vivia i la manera com aleshores feien tapar el cap a les dones com ella. Era un problema habitual que s’havia normalitzat en les afroamericanes. Madam C.J. Walker va trobar en els remeis capil·lars la idea de negoci que canviaria la seva vida. Va decidir que fabricaria i comercialitzaria el producte que li havia anat bé a ella entre les dones negres i reivindicaria el seu dret a estar guapes i cuidar-se. I així va construir un imperi que la va convertir en la primera afroamericana multimilionària feta a ella mateixa. La minisèrie mostra les constants vicissituds amb què es va trobar per tirar endavant el seu negoci, víctima del racisme i del masclisme d’aquell moment. L’actriu Octavia Spencer interpreta la protagonista aconseguint fer creïble el personatge. La sèrie està molt ben ambientada però el guió peca en massa ocasions de voler explicar la història de manera massa literal a través dels diàlegs. La manera com es transporten a la pantalla les dificultats personals i empresarials que va patir Madam C.J. Walker a la vida real acaben donant a la sèrie un aire de telenovel·la melodramàtica. Els conflictes són sempre molt obvis i simples i subratllen de manera massa evident les tensions fins al punt que la rivalitat amb la seva antagonista s’acaba explicant amb un plantejament molt artificial i innecessari: un al·legòric combat de boxa que va apareixent de manera intermitent cada vegada que Madam C.J. Walker s’enfronta amb Addie Munroe, una altra empresària que li feia la competència. És un recurs que t’expulsa de la història.

A més, el negoci de la cura dels cabells de les afroamericanes comporta, en alguna ocasió, certes reticències. I és que massa vegades la sèrie (i la protagonista) al·ludeixen a la necessitat d’allisar els cabells de les dones negres perquè estiguin boniques, menyspreant l’arrissat natural. De fet, la mateixa protagonista va pentinada a l’estil de les dones europees de l’època. Amb tot, en el segon episodi, un influent home de negocis li retreu aquesta voluntat de voler imposar l’estètica de les dones blanques com a sinònim de bellesa a les dones de la seva comunitat. Madam C.J. Walker ho nega: ella assegurava que defensava el dret de les afroamericanes a cuidar-se i sentir-se boniques perquè la societat de l’època havia destruït la seva autoestima. Però no deixa de ser simptomàtic que a la sèrie les poques vegades que veiem Octavia Spencer amb el seu arrissat natural sigui quan li van pitjor les coses. Si som capaços de prescindir d’aquest fet, Una mujer hecha a sí misma és eficaç per a qui, més que buscar una gran sèrie, busqui conèixer una bona història real d’empoderament femení.