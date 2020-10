Història en temps de pandèmia

Com és habitual per tardor, l' Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell (IECAU) organitza el cicle de conferències i visites guiades " Desenterrant el passat", aquesta vegada en format conjunt i telemàtic amb el també consolidat " Parlem d'Història", previst pel passat mes de maig. En total, sis conferències i una visita guiada que ens han parlat i parlaran de temes tan diversos com la Seu d'Urgell de la II Guerra Mundial, les arrels urgellenques de la Palmira Jaquetti, o el pariatge d'Organyà de 1233.

Any rere any, i ja en van nou, l'afluència de públic a les diferents activitats proposades per l'IECAU no ha parat de créixer. Fins i tot aquest 2020 s'han emplenat — amb distàncies de seguretat, és clar — sales com Sant Domènec i s'han esgotat les places per les sortides guiades proposades com la del barri de Santa Magdalena de la Seu, realitzada tot just quan acabàvem el llarg confinament primaveral. I sense parlar de les cinquanta píndoles d'història breus penjades al Youtube de l'improvisat cicle " Desconfinem la història", amb gairebé 30.000 visualitzacions en total.

El que ens confirmen cicles d'activitats com els que proposa l'IECAU, és que la gent de l'Alt Urgell té afany per conèixer la història local, comarcal i pirinenca. Que per molt que aquí no tinguem universitats, el coneixement i interès per la nostra història està més viu que mai, gràcies a la tasca ingent de guies i investigadores de qualitat. I el millor de tot és que això no és només cosa de l'Alt Urgell, com ens demostren per exemple els companys del Grup de Recerca de Cerdanya (GRC).

Agafant la proposta que feia fa pocs dies el company historiador Alfred Pérez-Bastardas, des d'aquí voldria expressar-li que sí, un manual d'història de l'Alt Pirineu i Aran és possible i necessari. Tenim a tota la vegueria grans historiadors i historiadores capaces de portar-ho a terme. Ara només falta que les institucions públiques aportin també el seu gra de sorra per evitar, com passa sovint, que acabem fent aquestes investigacions en el nostre temps lliure.