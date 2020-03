El coronavirus obre la caixa dels trons del calendari del futbol

A mesura que passen els dies, els dirigents que controlen el futbol mundial s’adonen que serà difícil poder acabar totes les competicions sense perdre un bon feix de diners. L’evolució del coronavirus juga en contra d’un calendari en què amb prou feines quedaven dates lliures ja abans de la pandèmia. Si el futbol ja vivia una guerra freda entre els clubs, les lligues i les federacions internacionals per veure qui en podria treure més profit, aquesta crisi obre la caixa dels trons. Després d’uns primers dies en què la gran família del futbol semblava unida per aconseguir un objectiu comú (salvar el màxim de competicions), a mesura que falten dates s’esquerda una unitat que era fícticia. El fantasma de no poder acabar la lliga actual cada cop és més present.

El president de la FIFA, Gianni Infantino, va explicar ahir al diari La Gazzetta dello Sport que “potser aquesta crisi ens permetrà reformar el futbol mundial fent un pas enrere en molts dels formats existents. Tenir menys tornejos, però de més interès. Potser amb menys equips, però amb més equilibri. I amb menys partits per protegir els esportistes”. Una de les respostes més dures va venir del president de la lliga espanyola, Javier Tebas, que va contestar-li afirmant que “el que podria fer Infantino és eliminar dates de partits de seleccions sense interès”. Infantino pretén destruir el futbol que ha construït la història”. És a dir, tothom veu amb bons ulls reduïr els calendaris en el futur, però ningú vol cedir.

La setmana passada la UEFA i la FIFA van acceptar moure l’Eurocopa i la Copa Amèrica a l’estiu del 2021 per fer espai per als partits de lligues i de la Champions ajornats pel coronavirus. Però potser ni amb aquest ajornament n’hi haurà prou si l’evolució de la pandèmia a escala global no recula. Al futbol espanyol cada cop són més pessimistes i només s’assegura que es podria acabar la Copa de Rei, buscant una data aquest estiu per al partit entre l’Athletic i la Reial Societat.

La mateixa Lliga de futbol professional, on fins fa poc es treballava amb un pla en què els partits tornarien aquest maig, ja es fan a la idea que difícilment tornaran abans del juny. Ahir la comissió de seguiment de la crisi del coronavirus, formada per la Lliga i la Federació Espanyola (RFEF), va acordar la suspensió de totes les competicions professionals de futbol fins que el govern d’Espanya consideri que es poden reprendre sense cap risc per a la salut. Fins ahir, el futbol espanyol només havia posposat dues jornades de Lliga. El cap de setmana vinent, el 28 i 29 de març, estava prevista una aturada per als partits de seleccions. També es van ajornar sense data totes les finals europees, tal com va informar la UEFA. La final de la Champions estava programada per al 30 de maig a Istanbul, l’Europa League tres dies abans a Gdansk i la Champions femenina el 24 de maig a Viena. Les possibles dates que tenen sobre la taula el grup d’estudi de la UEFA són el 27 de juny per a la Champions i el 24 per a l’Europa League. La data de la final femenina no se sap.

El Barça, pendent de l’ERTO

I tot plegat el mateix dia que la Lliga va expressar el seu total suport als clubs que, a causa de la difícil situació econòmica que travessen pel coronavirus, adoptin mesures com l’aplicació d’expedients de regulació temporal d’ocupació. El Barça té decidit fer un ERTO, però valorarà quin format utilitza a la reunió de la junta d’avui. Ahir Josep Maria Bartomeu va estar en contacte tant amb la Lliga espanyola com amb l’Associació Europea de Clubs per pactar línies d’acció comunes amb altres entitats. Bartomeu vol pactar una reducció de sou dels jugadors voluntària, sense haver d’aplicar l’ERTO als esportistes. Un ERTO que sí que afectarà molts treballadors del club.