Clotet: “Madrid s’hauria d’haver tancat fa molts dies”

Les declaracions del president executiu de la Creu Roja a la Xina, Sun Shuopeng, des de Milà, fetes aquest dijous, han donat la volta al món. Protegit amb una mascareta quirúrgica, etzibava: “No sé en què esteu pensant”. Es lamentava a continuació que a l’actual centre neuràlgic de l’epidèmia el transport públic seguís funcionant, la gent se seguís desplaçant, la majoria sense mascareta, i que, en definitiva, les mesures de confinament fossin massa laxes.

Respecte a la situació a Espanya, l’epidemiòleg Oriol Mitjà ha expressat per diversos canals que les mesures que s’estan adoptant des del Centre Coordinador d’Alertes i Emergències Sanitàries i el govern de l’estat són insuficients, i fins i tot ha arribat a demanar la dimissió del director del centre, Fernando Simón. A Catalunya, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, preveia el 6 de març, quan s’havien diagnosticat 32 casos, un degoteig de casos que remetria passada la Setmana Santa i admetia que si al cap d’una setmana hi haguessin 300 contagis, alguna cosa hauria fallat. Al cap de set dies, el dia 13 de març, a Catalunya hi havia 508 casos de persones amb Covid-19.

El dia 11 de març, quan hi havia 180 infectats a Catalunya, l’investigador ICREA Àlex Arenas, que dirigeix un grup de recerca en algoritmes per estudiar sistemes físics a la Universitat Rovira i Virgili, pronosticava que “els nombres ens explotarien a la cara” i col·lapsarien el sistema sanitari en pocs dies. “El missatge de rentar-se les mans està molt bé, però cal informar més la població”, reclamava. I llançava un toc d’alerta: “Tenim unes autoritats sanitàries que estan cobrint molt bé la part clínica, però tenim un problema epidemiològic de primer nivell en què les matemàtiques poden predir el futur. La clínica és tan important com la propagació epidèmica”. Arenas també lamentava la manca d’atenció que havien rebut les prediccions del seu equip per part de les administracions i avisava que l’única cosa que es podia fer per frenar l’epidèmia era augmentar el distanciament social.

“S’ha de tancar tot de manera més estricta, incloses les fronteres, de manera que sigui més efectiva la quarantena voluntària”, assegura Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa i cap de la unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias. “Sembla que si es fa així l’economia se’n ressentirà, però si no es fa l’economia també se’n ressentirà, i molt, perquè l’epidèmia s’allargarà i tindrà una repercussió dramàtica”, afegeix. “L’ús de transport públic s’hauria de restringir al personal sanitari, s’hauria de tancar Catalunya, i Madrid s’hauria d’haver tancat fa molts dies -assenyala-. Hi haurà temps per fer autocrítica, i espero que ningú se n’escapi, però ara cal pensar en positiu, evitar les discussions i implementar bé des d’ara mateix les mesures de confinament i l’augment de tests per diagnosticar la malaltia”, conclou.

Segons Salvador Macip, metge i investigador de la Universitat de Leicester i la UOC, “haurien calgut mesures més radicals al principi: aïllar Madrid, que era el focus més important, segur que hauria frenat el contagi”. “En aquests moments, com més bé es faci el confinament, més es reduiran els nous casos, i aquesta és l’única arma que tenim ara mateix per fer front a la pandèmia”, afegeix. Pel que fa a la gestió, Macip opina que “hi ha hagut deficiències en molts àmbits, en part perquè aquesta és una situació nova i no tenim protocols clars per fer-hi front”. “Però -continua- quan el virus començava a arribar a la Península ja teníem tota la informació de l’Àsia i vèiem el que estava passant a Itàlia. És ridícul que després Pedro Sánchez digui que no es podia saber”. Pel que fa a la polèmica entre l’administració catalana i l’espanyola, Macip diu que està “d’acord amb Sánchez que cal actuar de manera coordinada, però millor a escala europea o fins i tot mundial, si fos possible”, i diu que està “d’acord amb Quim Torra que cal ser més durs tancant fronteres i aïllant els focus principals”. Un dels problemes, apunta, “és que s’està aprofitant la situació per fer política, quan el que caldria és escoltar els científics i triar l’opció més lògica tenint en compte primer la salut dels ciutadans”.

A parer d’Albert Bosch, catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona i president de la Societat Espanyola de Virologia, “el conseller Buch i la consellera Vergés han reiterat que cal mantenir el confinament i, per tant, qui no ho faci no és perquè no ho sàpiga”. “El confinament és una mesura molt grossa i el cost econòmic que tindrà serà immens, però ens trobem en una situació que no havíem vist mai, en la qual hem de posar tot el que tenim. Si no ho fem, s’allargarà i augmentarà la xifra de morts”, afegeix. Sobre el tancament de Madrid, Bosch es pregunta “quina diferència hi ha entre Igualada i Madrid en aquesta situació? Madrid s’hauria d’haver confinat, perquè és evident que gran part del problema de la majoria d’Espanya són contagis que han vingut d’allà”.