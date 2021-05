El Consell obre les portes a Grifols, amb una "nota discordant"

Andorra la VellaUns canvis normatius "concisos i senzills, però transcendentals, ja que permeten una palanca de canvi" en la diversificació econòmica. D'aquesta manera ha qualificat el cap de Govern, Xavier Espot, les modificacions que el Consell General ha aprovat en relació amb el Codi de l'Administració i la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme i que obre la porta a la instal·lació de la farmacèutica Grifols a Ordino per desenvolupar un centre de recerca immunològica. En aquest sentit, cal destacar que els canvis aprovats aquest dijous, amb els vots a favor dels consellers de totes les formacions amb l'excepció de l'abstenció de la consellera no adscrita Carine Montaner, serveixen perquè un bé patrimonial pugui ser cedit a una entitat del sector públic que al seu torn el pot cedir a organismes participats per aquestes entitats, sempre que sigui per a fins d'utilitat pública o social o per a projectes estratègics que hagin estat declarats d'interès nacional. També es fixa que la declaració d'interès nacional del projecte estratègic correspon al Govern i que s'ha d'adjuntar una memòria justificativa i acreditativa a l'expedient. A més, s'inclouen els projectes de recerca, desenvolupament i innovació com a aquells que poden ser declarats d'interès nacional, tal com ha explicat Espot. D'aquesta manera, el cap de Govern ha destacat que amb aquest suport els consellers "avalen" la construcció d'aquest centre que ha de ser "un gran valor afegit per al país i per a Ordino" tant per la diversificació econòmica com perquè pugui ser un centre de futur per als joves andorrans formats en aquest àmbit.

Com s'ha esmentat, tots els consellers excepte Montaner han celebrat aquesta aprovació i en aquest sentit, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, s'ha mostrat totalment d'acord que els projectes relacionats amb la innovació han d'estar subjectes a la declaració d'interès nacional i ha destacat que el que els "preocupa" és l'adjudicació directa que es podrà fer dels béns patrimonials, ja que ha manifestat que cal tenir en compte que aquesta modificació no es fa només per al cas de Grifols i, per tant, "es canvia la manera de tractar els béns patrimonials". Així, ha demanat que el Govern sigui "curós" i "no s'abusi" d'aquesta opció. Malgrat aquest apunt, Salazar ha destacat el fet que en el treball parlamentari s'hagi trobat "una fórmula d'equilibri" i ha celebrat que "pel bé de la diversificació" s'implantin nous sectors al país.

També s'ha mostrat satisfet amb aquesta instal·lació el president suplent del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Joan Carles Camp, que ha manifestat que pot donar una sortida laboral "al talent andorrà" i alhora la instal·lació pot tenir un efecte crida per al d'altres sectors. També ha volgut "agrair la col·laboració de la farmacèutica amb el poble andorrà", durant aquesta pandèmia.

L'única "nota discordant", tal com l'ha definit Espot, ha estat l'abstenció de Montaner que ha destacat que no li havia agradat "la manera de fer del Govern", ja que no s'està davant "una fàbrica de bicicletes". En aquest sentit, ha destacat que hauria estat "de rebut" explicar a la ciutadania què suposa un laboratori d'aquestes característiques i que s'hagués fet una consulta. Així, ha argumentat que lamentava "dues coses", d'una banda que la tramitació urgent d'aquests canvis legislatius "no permet el debat democràtic" i per tant la "manca de transparència" i, de l'altra, que cal més participació de la ciutadania i "mesura molt bé el risc" d'aquesta instal·lació. Espot li ha respost que en una negociació com aquesta no hi pot haver "llum i taquígrafs" fins que l'acord no està tancat pel "deure de confidencialitat" i ha negat les acusacions d'opacitat. Així, ha destacat que s'han donat explicacions i que fins i tot es farà una reunió pública per exposar el contingut de l'acord. Ha afegit que "no seria admissible" fer un referèndum, ja que no tindria sentit haver de fer una consulta a la ciutadania cada cop que hi ha "una col·laboració".

I quant a la pregunta de Montaner de si havien consultat la Unesco sobre l'impacte que tindrà el centre en el projecte de reserva de la biosfera, el cap de Govern ha respost que si se li consulta "no tindrem cap altra resposta que la favorable". Ha fet una crida a Montaner a "no confondre la ciutadania" sobre el nivell de seguretat que tindran les instal·lacions i ha manifestat que no tindrà "cap risc" i que a més l'impacte ambiental serà baix, amb la qual cosa està "enquadrat" en el projecte de reserva de la biosfera. Montaner ha tornat a intervenir per lamentar que el cap de Govern no respongués les seves preguntes a la qual cosa Espot li ha manifestat que havia estat "perfectament resposta" i li ha recordat que no es tractava d'una sessió de preguntes.