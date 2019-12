Indonèsia, l'Índia i Tailàndia han recordat aquest dijous les víctimes del tsunami del 26 de desembre del 2004 que va matar al voltant de 230.000 persones en els catorze països països banyats per l'oceà Índic que van rebre l'impacte dels efectes de la brutal onada que va arribar a 17 metres d'alçada. Grups de ciutadans han participat en diversos i diferents actes d'homenatge a municipis de la costa, on els supervivents han refet les seves vides.

Fa 15 anys un devastador tsunami, provocat per un sisme de magnitud 9,3 al nord de l'illa de Sumatra va sacsejar les costes de l'Índic des del sud-este asiàtic fins al Iemen, Tanzània i Somàlia. Després del desastre, es va crear un sistema d'alerta per alertar d'imminents perills, com el de l'arribada de la gran onada, que ha permès augmentar la capacitat de reacció. No obstant això, a Indonèsia, el sistema de 22 boies d'alertes va ser objecte d'atacs de vandalisme que, juntament al poc manteniment, el va fer inservible furant un terratrèmol i tsunami a l'illa de Célebes, on van morir 4.300 persones.

"Encara m'espanta i ho recordo a tothora", explica Suwannee Maliwan, de 28 anys, que va perdre els pares i altres cinc parents quan el tsunami va colpejar la província tailandesa de Phang Nga. "De vegades somio que arriba una onada. Encara tinc por", continua.