El món supera els 328.000 casos de coronavirus i els EUA són ja el tercer país amb més contagis

El balanç del total de casos de coronavirus aquest diumenge a la tarda és de 328.275 contagis arreu del món, segons el recompte de la Universitat de Hopkins, dels quals 81.397 encara són a la Xina i més de 59.000 són a Itàlia. Del total de casos global, però, més de 95.600 persones ja s'han recuperat de la malaltia.

Els Estats Units, que a mig matí retrocedia fins al quart lloc quan s'han fet públiques les noves dades oficials del govern espanyol, ha tornat a pujar al tercer lloc del rànquing aquesta tarda amb més de 31.057 casos confirmats, per davant altre cop dels 28.603 d'Espanya, que és el quart país més afectat, segons aquest recompte, que acostuma a ser el més actualitzat.

Aquestes dades constaten que la trajectòria de contagis als Estats Units s'està accelerant a un ritme similar o fins i tot més gran que el d'Itàlia mateixa. Mentre que al país europeu l'increment diari, almenys durant els primers 19 dies d'epidèmia, era d'un 20% de mitjana, als Estats Units s'anava ampliant i les pujades ja eren de fins al 48% diari. Amb tot, a Itàlia s'han registrat rècords diaris en els últims dos dies.

Itàlia és encara, de fet, el país que té el nombre més elevat de morts, amb 5.476 de les més de 14.300 víctimes mundials, després que dissabte registrés la seva xifra més alta de defuncions en un sol dia: 793. Aquesta segona jornada negra va portar el primer ministre del país, Giuseppe Conte, a decretar el tancament total de l'activitat productiva al país que no sigui essencial. Aquest diumenge havien mort 651 persones més.

Les dades de la Universitat de Hopkins situen Alemanya ja com el cinquè país amb més casos (23.900) per davant de l'Iran (21.600) tot i que amb moltes menys morts (92 davant de les 1.600 iranianes). França seria el setè país més afectat al món. Mentrestant, a la Xina, origen del brot, havia tornat a passar un dia sense nous contagis domèstics, les poques desenes de casos nous eren tots importats. Per això, Pequín ha decidit aquest diumenge desviar tots els vols d'origen estranger perquè no aterrin a la ciutat i evitar l'arribada de nous casos.