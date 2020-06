Més de vuit milions de contagis al món i alarma pel rebrot a Pequín

La pandèmia de covid-19 encara està lluny del final: aquesta matinada s'ha superat la barrera dels 8 milions de casos diagnosticats al món. Segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, s'han declarat 8.018.742 contagis i 436.406 morts arreu del planeta.

Segons un estudi de la London School of Hygiene and Tropical Medicine publicat a la revista científica The Lancet, aproximadament el 20% de la població està exposat a patir la forma més severa de la malaltia si contreu el covid-19: són uns 1.700 milions de persones que pateixen altres problemes de salut com malalties cardíaques o obesitat.

El virus es mou

Els Estats Units continuen sent el país més afectat en termes absoluts, amb més de 100.000 defuncions i dos milions de casos. Però el virus s'està movent i ara el focus està localitzat a l'Amèrica Llatina: el Brasil s'acosta als 900.000 casos (el seu president, l'ultraconservador Jair Bolsonaro, va intentar fa uns dies rebaixar la gravetat de l'epidèmia al seu país afirmant que "la mort és el destí de tothom"), el Perú supera els 230.000 i Xile està a punt d'arribar als 180.000.

L'altre focus en creixement és el sud de l'Àsia. A l'Índia, que amb 300.000 casos és el quart país més afectat del planeta, el govern va relaxar la setmana passada el confinament i els contagis s'estan disparant: més d'11.000 noves infeccions diàries en els últims tres dies. A Delhi, segons la premsa local, els hospitals han començat a rebutjar pacients. Però també hi ha notícies esperançadores: a Dharavi, la principal concentració de barraques del país, a Bombai, els contagis i les morts baixen després que el govern hagi instal·lat clíniques de campanya i hagi fet proves a més de 700.000 persones. Els epidemiòlegs alerten que la corba epidemiològica encara continuarà pujant i temen el pitjor de cara a la temporada del monsons, entre el juliol i l'agost.

Al Pakistan també s'han disparat les infeccions després que les autoritats renunciessin el 9 de maig a mantenir el confinament, al·legant que l'impacte econòmic de la paràlisi causaria més morts que el virus. Islamabad ha tornat a imposar tancaments parcials, després que el ministeri de Sanitat hagi advertit que a finals de juliol el país pot registrar 1,2 milions de casos.

Quarantena parcial a Pequín

El rebrot a Pequín, que ha portat el govern xinès a tancar un gran mercat, ha encès de nou les alarmes. Aquesta matinada s'ha prohibit sortir de la ciutat a les persones que hagin estat en contacte amb casos confirmats. Després de 50 dies sense contagis a la capital, les autoritats intenten contenir el nou brot i han ordenat suspendre el transport de llarga distància en autobús i els desplaçaments en taxi o cotxe de lloguer fora de la ciutat. També estan en màxima alerta altres punts del país com Xangai, que ha tornat a imposar una quarantena de 14 dies per als viatgers procedents de les zones on la pandèmia ha tingut més impacte.

Nova Zelanda registra dos casos importats

Després de donar per superada la pandèmia, Nova Zelanda, que portava setmanes sense registrar cap nou contagi, ha detectat dos casos importats. Es tracta de dues dones procedents del Regne Unit a qui es va permetre saltar-se la quarantena per viatjar el 12 de juny de la ciutat d'Auckland a Wellington per visitar el seu pare que s'estava morint. Van fer el viatge, de 650 quilòmetres, en un cotxe sense tenir contacte amb ningú i a Wellington es van retrobar amb un sol familiar, que ara també està en aïllament.

Fre a la hidroxicloroquina als Estats Units

L'Agència de Seguretat d'Aliments i Medicaments dels Estats Units ha retirat l'autorització d'emergència per tractar pacients de covid-19 amb hidroxicloroquina, la medicina per combatre la malària que el president Trump havia publicitat explicant que ell en prenia, sense que s'hagués comprovat la seva eficàcia. Després de la publicació de diversos estudis que apunten que no ajuda a superar la malaltia i que fins i tot té efectes secundaris potencialment perillosos, l'agència conclou que els seus avantatges "no superen els riscos comprovats i els potencials". Trump ha criticat la decisió: "Jo en prenia i em sento bé, no sé si deu haver tingut cap efecte però a mi no m'ha fet mal".