Els Boy Scouts dels Estats Units es declaren en suspensió de pagaments davant les demandes d'abús sexual

Segons un document presentat al Tribunal Federal de Fallides de Willington, a l'estat nord-americà de Delaware, aquest dimarts els Boy Scouts, una de les organitzacions juvenils més importants dels Estats Units, s'han declarat en suspensió de pagaments. Enmig de centenars de demandes d'abús sexual presentades i d'una dràstica davallada d'afiliats, amb aquesta presentació de la situació econòmica queden suspesos –temporalment– tots els litigis civils contra l'organització, que afecten milers de presumptes víctimes d'abusos.

Aquesta situació, però, no és definitiva. En cas de no poder optar a aquests fons, l'organització estaria obligada a vendre's propietats per obtenir diners i poder compensar les víctimes. Les demandes poden superar els 2.000 milions de dòlars.

Agrupant totes les demandes en un sol tribunal i negociant un acord conjunt, l'organització pretén no haver d'utilitzar fons per defensar –i potencialment compensar– cada cas als tribunals. Una estratègia que ja havia estat utilitzada per més de 20 diòcesis catòliques i per la Federació de Gimnàstica dels Estats Units, acusades també en molts casos d'abús sexual. En el cas dels Boy Scouts, ara els advocats busquen acords entre milers d'homes que diuen que han estat víctimes d'assetjament durant els anys 70, 80 i 90. Tot i que els delictes van tenir lloc fa dècades, ara es poden denunciar gràcies al canvi legislatiu en relació a la prescripció d'aquest tipus de delictes.

Malgrat tot, no queda gaire clar quins són els béns de l'entitat nord-americana. En el seu últim informe anual, el del 2018, asseguraven que tenien 1.500 milions de dòlars, però centenars de delegacions locals tenen els seus propis béns i les víctimes també podrien intentar posar-los a la seva disposició per resoldre les reclamacions.

Davallada de popularitat

El portaveu dels Scouts, Evan Roberts, afirma que la seva activitat continuarà molts anys, ja que els consells locals, que estan separats i són diferents de la matriu, no s'han declarat en concurs de creditors.

Els anys daurats de l'activitat pel que fa al nombre de socis van ser els 70, amb aproximadament 4 milions de socis. Ara en tenen 2 milions, i fa uns anys van començar a admetre nenes per augmentar aquesta xifra, una decisió que va generar una onada de controvèrsia als Estats Units.

El 2019, però, va començar a empitjorar la situació financera a causa de la reclamació d'indemnitzacions de suposades víctimes a Illinois, Nova Jersei, Arizona i Califòrnia. Equips d'advocats han estat inscrivint centenars de les suposades víctimes per demandar l'organització.

A nivell social, aquesta onada de demandes s'ha vist beneficiada per l'explosió del moviment Me Too i també per un canvi de l'opinió pública. A banda dels Scouts, en els últims anys hi ha hagut demandes contra membres de l'Església, metges i escoles.