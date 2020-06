Acord europeu amb AstraZaneca per obtenir 400 milions de dosis de la futura vacuna del covid-19

Els governs d'Itàlia, França, Alemanya i Holanda han signat un acord amb la farmacèutica AstraZaneca per proveir tota la Unió Europea amb la futura vacuna del covid-19, que l'empresa està desenvolupant a la Universitat d'Oxford.

El contracte signat és per obtenir 400 milions de dosis de la futura vacuna, que es podrien començar a entregar a finals del 2020, segons va informar la companyia, que es compromet a no buscar profit econòmic d'aquesta nova vacuna durant la pandèmia. "Això assegurarà que centenars de milions d'europeus tindran accés a la vacuna, òbviament si funciona, i això ho sabrem cap al final de l'estiu", va dir el cap executiu de l'empresa, Pascal Soriot, segons Reuters.

El pacte ha estat signat per l'Aliança Inclusiva de Vacunes d'Europa (IVA, per les sigles en anglès), un grup format per Itàlia, França, Alemanya i Holanda, per assegurar que tots els estats membres de la UE tinguin la vacuna pel coronavirus. L'Aliança treballarà conjuntament amb la Comissió Europea i altres països d'Europa per assegurar l'accés a la vacuna de tothom.

Els quatre països que formen l'aliança pagaran pel total dels costos, una xifra que no s'ha fet pública, però les vacunes seran per a tots els estats membres de la UE. El contracte permet que altres estats s'hi sumin en les mateixes condicions, segons una font del ministeri de Salut italià va informar a Reuters, i va afegit que la Xina, el Brasil, el Japó i Rússia ja han expressat el seu interès en participar-hi.